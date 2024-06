EPH en vier andere belangrijke Europese energiebedrijven hebben geen geloofwaardige transitieplannen richting een toekomstbestendig energiesysteem. Hiermee slaan de bedrijven nadrukkelijke adviezen van experts in de wind en vertragen zij de energietransitie. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag is gepubliceerd door Beyond Fossil Fuels, een coalitie van ruim zestig Europese organisaties. Zij namen de transitieplannen van vijf belangrijke Europese nutsbedrijven onder de loep: Enel, Iberdrola, ENGIE, EPH en Statkraft. De laatste drie zijn ook in Nederland actief en afgezien van Statkraft ontvangen de bedrijven financiering van ING.

Geen van de onderzochte bedrijven committeert zich aan het uitfaseren van energie uit fossiele bronnen voor 2035. Opvallend en zorgelijk, omdat zowel het Internationaal Energieagentschap (IEA) als het International Panel on Climate Change (IPCC) dit met klem adviseert.

EPH in Nederland

EPH komt er het slechtst vanaf. Dit grootste energiebedrijf van Centraal-Europa is ook in Nederland een steeds belangrijkere speler. Zo bezit het bedrijf sinds vorig jaar de aardgascentrales Sloe en Rijnmond. Eigenaar is multimiljardair Daniel Kretinsky, ‘de Tsjechische sfinx’ die tevens een belang van ruim 30 procent heeft in PostNL. De Tsjechische organisatie Re-Set, die uitvoerig onderzoek doet naar EPH, omschrijft een tactiek waarbij het bedrijf oude kolencentrales opkoopt, deze door laat draaien en compensatie opstrijkt als men de centrale wil sluiten. ING Bank is een belangrijke geldschieter van EPH: sinds 2016 heeft de bank het bedrijf al met ruim een miljard euro gefinancierd.

Uit het rapport blijkt dat EPH geen geloofwaardige intentie heeft om te stoppen met kolen en ontbreekt het aan lange termijn net-zero klimaatdoelen. Bovendien blijven hun investeringen in hernieuwbare energie ver achter op de rest, en zet EPH – net als Enel en ENGIE – zelfs groots in op nieuwe fossiele gascentrales. Dit ondermijnt de energietransitie en creëert een zogeheten ‘lock-in’: het maakt het voor de landen waar de bedrijven opereren moeilijker om hun afhankelijkheid van gas af te bouwen.

ING Bank

De auteurs van het rapport benadrukken de verantwoordelijkheid van de financiers van de nutsbedrijven, waaronder banken zoals ING. Deze moeten hen pushen om met échte transitieplannen te komen. Het rapport biedt dan ook een framework voor financiële spelers om deze plannen nauwkeurig te kunnen evalueren. Dit stelt ze in staat om investeringsbeslissingen te nemen die bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen.

Pieter Sellies, campaigner bij ING Fossielvrij: “Door EPH te financieren maakt ING’s geld nog meer vervuiling mogelijk. Hiermee verergert ING de klimaatcrisis terwijl de bank juist een grote verantwoordelijkheid heeft om de transitie naar hernieuwbare energie te financieren. Daarom moet ING zo snel mogelijk met beleid komen dat financiering voor bedrijven als EPH uitsluit.”

Foto: Maasstroomcentrale van EPH