Uitvaartverzorger- en verzekeraar coöperatie DELA neemt de levende uitvaartkist van Loop Biotech op in haar assortiment. Met zo’n 4 miljoen verzekerden en jaarlijks ruim 40.000 uitvaarten is DELA de grootste uitvaartverzorger van Nederland. De Living Cocoon is sinds twee jaar op de markt, waarbij deze tot nu toe vooral werd ingezet bij (natuur)begrafenissen. Onlangs is de Living Cocoon ook goedgekeurd voor crematies, waardoor de levende kist nu voor een groter publiek beschikbaar is.

Loop Biotech uitvinder, architect- en biodesigner Bob Hendrikx ontdekte tijdens langdurig materiaalonderzoek aan de TU Delft de potentie van mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. Door gebruik te maken van dit levend organisme, is de kist volledig afbreekbaar. Mycelium wordt in de natuur gezien als de grootste recycler, omdat dit fundamentele organisme verantwoordelijk is voor het omzetten van dode organische stoffen tot nieuwe nutriënten. Zo is de circle of life weer rond, en wordt er letterlijk leven teruggegeven aan de aarde.

De Living Cocoon laat mensen weer een worden met de natuur, zodat ze de bodem kunnen verrijken in plaats van vervuilen. De kist draagt volgens Hendrikx zo bij aan “efficiënte compostering” van het lichaam en is in staat om giftige stoffen op te ruimen en zo ook bij te dragen aan de biodiversiteit. “De samenwerking met DELA biedt ons een unieke kans om meer consumenten kennis te laten maken met een duurzaam alternatief en is voor mij als Eindhovenaar extra bijzonder. DELA is een Eindhovens bedrijf en ik ken het al van jongs af aan”, zegt Bob Hendrikx, oprichter van Loop Biotech.

Dragons’ Den

Na de productlancering veroverde Loop Biotech vele krantenkoppen, waaronder die van Wired, CNN, The Guardian en de BBC. Investeerders en participanten van Dragons’ Den Shawn Harris (Orange Wings) en Pieter Schoen (Shoe Investments) besloten onlangs samen €1 miljoen in de startup te investeren. Na de kapitaalinjectie is de samenwerking met DELA en de bekendheid bij consumenten een volgende stap in het succesverhaal.

Duurzame uitvaarten

De paddenstoelenkist kan gekozen worden door nabestaanden die door DELA de uitvaart van hun dierbare laten verzorgen. “Deze kist past uitstekend voor wie streeft naar een zo duurzaam mogelijke uitvaart. Uit onderzoek blijkt dat meer dan twee op de vijf Nederlanders (41%) het belangrijk vindt dat hun uitvaart het milieu zo min mogelijk belast. Dit is momenteel de duurzaamste kist van Nederland, vertelt Ilse van de Voort, MVO-manager bij coöperatie DELA.

”Ons doel daarnaast is dat al onze uitvaarten in 2030 klimaatneutraal zijn. Daarvoor brengen we de CO2-uitstoot bij uitvaarten terug naar nul en gebruiken we duurzame en herbruikbare materialen in bijvoorbeeld uitvaartkisten. De Living Cocoon van Loop Biotech past in dat streven en is daarom opgenomen in ons assortiment.”

Crematie

De levende doodskist is onlangs goedgekeurd voor gebruik bij crematies. Dat oogt tegenstrijdig, omdat bij de verbranding ook het wortelnetwerk van paddestoelen verbrandt en daarmee het unieke aspect van de kist verloren gaat. Maar omdat de kist in slechts zeven dagen groeit en enkel wordt geproduceerd met lokale materialen, is het nog altijd een duurzame keuze. De bomen die dienen als grondstof voor de traditionele houten uitvaartkisten, hebben decennia nodig om te groeien.

Over Loop Biotech

Loop Biotech werd in 2020 opgericht door Hendrikx vanuit de ambitie om de balans met de natuur te herstellen en de uitvaartbranche te vernieuwen. Het bedrijf bestaat uit een team van ondernemers, wetenschappers, designers en engineers met verschillende achtergronden. YES!Delft, Naturalis Biodiversity Institute, TU Delft en verschillende adviseurs en voormalig CEO’s treden tevens op in een adviserende functie.