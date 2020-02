Groningen Seaports en Ierland verduurzamen samen

Bron



De Ierse ambassadeur Kevin Kelly bracht dinsdag 18 februari een kennismakingsbezoek aan Groningen Seaports. Kelly nam een kijkje in de Eemshaven en liet zich rondleiden langs het chemiecluster in Delfzijl. In de afgelopen jaren werkte Ierland aan bouwprojecten over de hele wereld, waaronder in de Eemshaven. Ierse bedrijven hebben wereldwijd een goede reputatie opgebouwd wat betreft het ontwerpen, bouwen en inrichten van complexe datacenters zoals Google in de Eemshaven.

Meer Ierse samenwerking

In de komende jaren verwacht Groningen Seaports meer en intensiever samen te werken met Ierse bedrijven. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar datacenters, maar zeker ook naar de circulaire sector. “Ierland is erg actief in de recyclingbranche en zet vol in op de circulaire economie. Dat is ook één van de speerpunten van ons bedrijf. Daarom komen we graag in contact met Ierse partijen die actief zijn op dat gebied, om te kijken of en hoe we elkaar kunnen versterken”, zegt CEO Cas König.

Zo werkt Groningen Seaports sinds kort al nauw samen met de Ierse organisatie The Planet Calls, die als missie heeft om in 2030 de oceanen plasticvrij te maken door nieuwe technieken te stimuleren. Die technieken – waaronder een zelfstandig varende drone die plastic opzuigt – worden vanaf komend najaar getest in Delfzijl en in de Eemshaven. Daarnaast kijkt Groningen Seaports gezamenlijk met Ierse partners naar mogelijkheden om toekomstige datacenters te bouwen van gerecyclede bouwstoffen.

The Irish Advantage

Enterprise Ireland, het agentschap voor handel en innovatie van de Ierse overheid, stimuleert samenwerking tussen Ierse en Nederlandse bedrijven. Nederland is qua omvang zelfs de tweede exportmarkt in de eurozone voor bedrijven die door Enterprise Ireland worden ondersteund.

“Ierse bedrijven hebben een unieke aanpak in hun samenwerking met klanten wereldwijd. Ierse werknemers behoren tot de meest flexibele en hoogopgeleide ter wereld. Dankzij hun toekomstgerichte mentaliteit staan product-, service- en procesinnovatie steeds hoog op de agenda. Zij hebben het bewijs geleverd te kunnen voldoen aan de behoeften van internationaal-opererende marktleiders en leveren zo overduidelijk het Ierse voordeel”, zegt Richard Engelkes van Enterprise Ireland.

Kleine landen met grote impact

De Ierse ambassadeur was onder de indruk van de ontwikkelingen in en de potentie van de Groninger zeehavens en ziet veel kansen voor Ierse ondernemingen in het havengebied. Ook omdat beide landen gelijkgestemd zijn en graag openstaan voor samenwerking. “Die samenwerking wordt versterkt door het feit dat we beide kleine landen zijn, maar wel met een grote impact”, aldus Engelkes. De komende maanden zal Groningen Seaports de contacten met de Ieren verder intensiveren.