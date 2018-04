Grolsch realiseert in 2017 het laagste energie- en waterverbruik ooit

Grolsch heeft in 2017 het laagste energie- en waterverbruik in de brouwerij ooit gerealiseerd. De brouwer realiseerde een energiereductie van 5,6% ten opzichte van 2016 en een waterreductie van 9,6%. Deze resultaten zijn te lezen in het Jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Ondernemen 2017, dat de brouwer vandaag publiceert. Grolsch heeft de ambitie om een volledig CO₂ neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Het doel is om alle elektriciteit en warmte uit fossiele brandstoffen om te zetten naar elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen. In 2017 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet op weg hiernaartoe. Circulair denken en handelen geldt daarbij als uitgangspunt.

Duurzaam met karakter

Andrei Haret, Algemeen Directeur Koninklijke Grolsch: “Grolsch staat voor bijzondere momenten brouwen met karakter. En dat karakter hebben we getoond in 2017, op het gebied van duurzaamheid. Met het realiseren van het laagste energie- en waterverbruik in de brouwerij ooit hebben we een fantastisch resultaat bereikt! Zeker als je je bedenkt dat we al vele jaren werken aan energie- en waterreductie. Het is steeds lastiger om op een eenvoudige manier verdere besparingen te behalen. Toch is het ons weer gelukt. Door alert te zijn, kritisch te durven kijken, onszelf uit te dagen en daadwerkelijk aan te pakken.”

Highlights 2017

Naast het laagste energie- en waterverbruik ooit heeft Grolsch in 2017 nog een aantal mooie resultaten bereikt op het gebied van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen. Een paar highlights:

Vijf regionale projecten hebben een bijdrage van € 5.000,- ontvangen vanuit het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. Het doel is om ‘vakmanschap en meesterschap’ te ondersteunen in de regio Twente en de Achterhoek. Alle projecten moeten voldoen aan criteria op het gebied van ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter.

In december 2017 konden Enschedese middelbare school leerlingen in een 3D-simulator op een veilige manier ervaren dat alcohol en verkeer niet samengaan. Grolsch faciliteerde de bijeenkomst en ondersteunt op die manier de campagne ‘Rijden Zonder Invloed’.

De filters van de waterbehandelingsinstallatie bij Grolsch worden gespoeld met water, dat vervolgens naar de afvalwaterzuivering gaat. Dit water wordt opgevangen en na een zuiveringsstap opnieuw gebruikt in de waterbehandelingsinstallatie.

De restwarmte uit de boilers gebruikt Grolsch om de koude vers waterstroom – zoals deze de boilers in gaat – voor te verwarmen. Hiermee wordt flink bespaard op aardgas. Grolsch heeft bovendien in 2017 een detailontwerp gemaakt voor een warmtewisselaar in de schoorsteen. Hiermee gaat de brouwer vanaf 2018 restwarmte uit de schoorsteen terugwinnen.

Online DVO-Jaarverslag

Benieuwd naar de resultaten, activiteiten en doelstellingen van Grolsch op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen in 2017? Bekijk dan het online jaarverslag. Grolsch kiest bewust voor een toegankelijk, makkelijk leesbaar online verslag, met korte teksten, veel beeld en infographics.