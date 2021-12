Grolsch doet kartonnen draagtrays in de ban

Partner



Bierbrouwer Grolsch neemt afscheid van de kartonnen festivaldraagtray en schakelt volledig over op herbruikbare draagtrays van gerecycled plastic. Met de introductie van de circulaire tray voor festivals en evenementen wil Grolsch een bijdrage leveren aan het reduceren van de hoeveelheid afval op festivals, het maximaliseren van circulaire verpakkingen én het creëren van duurzame bewustwording onder festivalbezoekers.

De bierbrouwer startte in 2018 met de inzet van circulaire drinkbekers op festivals. In navolging hierop is in 2019 gestart met het testen van herbruikbare draagtrays, onder andere bij de Zwarte Cross. Naar verwachting zal Grolsch vanaf januari 2022 voor 100% overgaan op de duurzame en herbruikbare draagtray. ‘Aanvankelijk zouden we al eerder overstappen op de nieuwe draagtrays, maar door COVID-19 werden bijna alle festivals geannuleerd. Onze kartonvoorraden beginnen inmiddels op te raken en het door Grolsch ontwikkelde alternatief blijkt in de praktijk goed te werken, zowel onze samenwerkingspartners als festivalbezoekers zijn enthousiast’, vertelt Tom Huijskes, Marketing Operations Manager bij Koninklijke Grolsch. ‘Het is nu dus écht tijd om over te stappen. Voor de kartonnen trays verbruiken we jaarlijks zo’n 40.000 kilo karton. Dat zijn al snel 132 volwassen bomen elk jaar!’.

Bewustwording creëren

Het festivalterrein en de feesttent zullen door de inzet van deze trays aanmerkelijk schoner zijn. ‘Een belangrijk effect van de herbruikbare tray is dat bezoekers veel minder bekers laten vallen tijdens een event als de vloer niet al bezaaid ligt met kartonnen trays. Hopelijk draagt de inzet van herbruikbare trays ook bij aan de bewustwording onder festivalbezoekers om minder afval weg te gooien en meer plastic in te leveren voor hergebruik’.

Gerecyclede Grolschkratten

De draagtrays zijn gemaakt van gerecyclede Grolsch kratten en zijn geschikt voor vijf drinkbekers. De festivalbezoeker kan de tray gedurende het festival eenvoudig bewaren in zijn of haar broekzak, om deze vaker te gebruiken. Organisatoren van festivals krijgen de herbruikbare draagtrays van Grolsch in bruikleen, waardoor de kosten voor het evenement lager zijn dan in het geval van karton. De trays worden in ruil voor een muntje via de festivalbars uitgegeven en naderhand weer ingenomen.

Grolsch voert al jaren een actief duurzaamheidsbeleid. Eén van haar zes speerpunten op dit gebied is het maximaliseren van circulaire verpakkingen. Met de introductie van de herbruikbare festivaltray zet de Enschedese brouwer weer een mooie, duurzame stap. De brouwer verwacht op korte termijn ook helemaal over te stappen naar Recyclebare PET-bekers. Momenteel lopen er verschillende proeven rondom het inzamelen en recyclen daarvan.