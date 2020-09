GroenLinks wil af van onzinplastic

Plastic is één van de grootste milieuproblemen van deze eeuw. Niet voor niets staat zwerfafval al jarenlang bovenaan de lijstjes van grootste ergernissen van Nederlanders. GroenLinks komt daarom met een versnelde aanpak zwerfafval (LINK) en wil zo snel mogelijk met de staatssecretaris in gesprek om extra beleid in te voeren. GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Iedereen heeft een hekel aan onzinplastics zoals dubbele verpakkingen of plastic in confetti. Voor veel producten zijn al lang alternatieven. Met onzinplastic moeten we onmiddellijk stoppen.’

In 2021 wordt de Europese richtlijn Single Use Plastic van kracht. Het beleid waarmee onder meer plastic wattenstaafjes verboden worden. Landen moeten aan een Europees minimum voldoen, maar worden aangespoord meer te doen. Landen als België en Frankrijk doen veel meer. Nederland is van plan slechts aan de minimumeisen te voldoen.

GroenLinks roept op om scherpere doelstellingen te hanteren, extra producten te verbieden en hergebruik te stimuleren. Producten die makkelijk te vervangen zijn voor milieuvriendelijke alternatieven zijn onder meer: vochtige doekjes waar plastic in zit, plastic groente- en fruitverpakkingen, plastic confetti, vuurwerk dat plastic bevat en plastic ringen voor sixpacks. GroenLinks wil daarom een verbod op de plastic variant van deze producten. De partij wil ook dat scholen, festivals en sportclubs herbruikbare bekers, borden en bestek gaan gebruiken in plaats van wegwerpplastics.

Niet alleen op straat is veel zwerfafval, ook in de oceanen is een enorme berg plastic te vinden. Elk jaar komt er ongeveer 9 miljard kilo plastic bij. Dat plastic valt uiteen in microplastics en zakt in slierten naar de bodem. Niet alleen de plastic soep is een probleem, maar juist ook het plastic dat ‘verdwijnt’ in de zee en niet meer te traceren is. Die microplastics komen terecht in het water, in planten, in vissen en uiteindelijk ook in de mens.