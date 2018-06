‘Groene waterstof als toekomstige motor voor groei en vergroening’

‘De ontwikkeling van groene waterstof moet een belangrijke rol krijgen in het komende Klimaatakkoord en ook in het buitenlands beleid’. Die oproep deed Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vandaag tijdens de conferentie Nederland Waterstofland. Dankzij groene waterstof kan je windenergie opslaan en gebruiken op elk moment dat het je uitkomt. Daarnaast kan groene waterstof ons minder afhankelijk maken van Russisch gas en biedt het kansen voor Noord-Afrika.

Waterstof Coalitie

Tijdens de conferentie overhandigden meer dan 20 organisaties het Groene Waterstofmanifest aan Minister Wiebes. Dit manifest bevat concrete voorstellen om te zorgen dat waterstof snel goedkoper wordt, net als eerder ‘wind op zee’. Die plannen moeten een prominente plek krijgen in het Klimaatakkoord. Lees hier ( http://www.greenpeace.nl/2018/ Persberichten/Groene- waterstof-hoort-thuis-in- Klimaat–Energieakkoord) alles over het Manifest en de coalitie.

Nederland Waterstofland

Hans de Boer: ”Waterstof is in opkomst. Juist Nederland heeft daarbij als delta een unieke uitgangspositie om waterstof te gaan gebruiken en koploper te worden bij de ontwikkeling en toepassing ervan. Zo kunnen we onze gasnetten (her)gebruiken. Ook hebben we steeds meer windparken op zee voor de productie van groene waterstof. En we kunnen groene waterstof gebruiken om onze industrie te verduurzamen, net als onze mobiliteit. We rijden straks niet alleen elektrisch, maar ook op schone waterstof.”

Kansen voor Nederland en Afrika

Volgens De Boer biedt groene waterstof overigens niet alleen voor Nederland kansen, maar juist ook voor Noord-Afrika, waar zonnestroom omgezet kan worden in waterstof dat via bestaande gasleidingen eenvoudig naar Europa kan. “Zo snijdt het mes aan twee kanten. Groei en energie in Noord-Afrika en Europa minder afhankelijk van Russisch gas. Ook kan dit een invulling zijn van het ‘Marshall’ plan voor Afrika waar over gesproken wordt en waardoor we mensen ter plekke perspectief en kansen bieden.”

Animatie en infographic

