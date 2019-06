Groeiende groep boeren van FrieslandCampina bereikt hoge lat dierenwelzijn, klimaat én natuur

Sinds de eerste Campina-melk en -yoghurtpakken met het brede onafhankelijke ‘On the way to PlanetProof’-duurzaamheidskeurmerk medio december 2018 in het koelschap staan, is het keurmerk binnen de zuivelonderneming bezig met een opmars. Het aantal gecertificeerde zuivelproducten groeide van 20 naar 200 en het aantal leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina dat voldoet aan de hoge eisen steeg fors, naar nu meer dan 600 bedrijven. Sinds de start van het keurmerk is bovendien het aantal melkveehouders dat zijn koeien weidt toegenomen. Dat allemaal is goed nieuws voor dier, natuur en klimaat.

On the way to PlanetProof biedt consumenten houvast bij het kopen van duurzamere zuivelproducten. Het is een open onafhankelijk keurmerk met aantoonbaar betere resultaten op het vlak van diergezondheid en dierenwelzijn, natuurlijke diversiteit en met beduidend minder impact op het klimaat.