Groeiende groep Achterhoekse ondernemers sluit zich aan bij duurzaamheidsinitiatief

Ruim 600 ondernemers uit de Achterhoek hebben zich in de afgelopen tweeënhalf jaar al aangesloten bij het initiatief Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). ‘Dit jaar willen we nog enkele honderden bedrijven enthousiast maken om te gaan deelnemen aan het initiatief’, vertelt projectleider Rinus Smet van AOD.

AOD is een initiatief voor en door ondernemers dat is ontstaan vanuit de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). Het initiatief wordt ondersteund door de provincie Gelderland, de gemeenten Doetinchem, Berkelland, Oost-Gelre, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk, de 8RHK-ambassadeurs, VNO-NCW Achterhoek, Omgevingsdienst Achterhoek en alle lokale ondernemersverenigingen.

Duurzamer ondernemen

‘Wij helpen bedrijven, samen met hun eigen lokale ondernemersvereniging, om duurzamer te ondernemen en energie te besparen. Dat levert niet alleen voor hen voordeel op, maar draagt ook bij aan een beter klimaat’, legt Rinus Smet uit. ‘Via AOD kunnen ondernemers gratis en DOE-scan of de MKB Energiecheck Achterhoek doen. Daarmee krijgen zij snel in beeld hoe zij energie kunnen besparen en hun bedrijf kunnen verduurzamen. Bovendien krijgen zij bij de DOE-scan nadien nog vijf uur extra support van een onafhankelijke energieadviseur, die hen helpt bij het nemen van maatregelen, zoals het aanvragen en vergelijken van offertes voor energiebesparende maatregelen en het aanvragen van subsidies. Verder organiseert AOD ook informatieavonden en een masterclass ‘Duurzaam Ondernemen’. Hiervoor werken we samen met de Achterhoekse lokale ondernemersverenigingen en brengen we bedrijven in contact met andere ondernemers in hun omgeving om ervaringen uit te wisselen. Want waarom zou je het wiel zelf telkens opnieuw uitvinden als je buurman al veel ervaring heeft met duurzame maatregelen?’

Energiescan

Ook een flink aantal ondernemers uit de gemeente Doetinchem heeft zich al aangesloten bij AOD en een gratis energiescan laten uitvoeren. ‘Daarbij gaat het niet alleen om ondernemers die gevestigd zijn op één van de bedrijvenparken, maar ook steeds meer ondernemers uit de binnenstad’, zegt Hans Dales, voorzitter van de commissie Duurzaamheid in Doetinchem (DUID). ‘Uit de reacties merken wij dat ondernemers erg positief zijn. Zij hoeven geen kosten te maken om de energiecheck of scan uit te voeren en investeringen in verduurzaming en energiebesparing worden over het algemeen binnen drie tot vijf jaar weer terugverdiend. Zo ontstaat voor hen een win-win situatie. Uit de reacties die wij ontvangen, blijkt bovendien dat veel deelnemers bereid zijn om in de komende jaren (individueel of collectief) extra stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Duurzaamheid is nuttig en noodzakelijk. Bedrijven die hier niet aan meedoen, missen op de langere termijn de boot. Ook vanuit de rijksoverheid worden steeds meer maatregelen verplicht gesteld. Dan is het als ondernemer verstandiger om zelf het initiatief te nemen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Gelukkig beginnen ook steeds meer ondernemers in de gemeente Doetinchem zich hier bewust van te worden. Ik denk dat we met een groeiende groep koplopers op de goede weg zitten.’

Kijk voor meer informatie op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Regio in Bedrijf