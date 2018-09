Groasis wint MKB Innovatie Top 100

Groasis uit Steenbergen, met de Growboxx® plant cocoon, een echte intelligente emmer, wint de 13e editie van de MKB Innovatie Top 100. De onafhankelijke jury onder leiding van Ruud Koornstra, innovator en eerste energie-commissaris van Nederland, maakt dit vandaag bekend. KVK publiceert deze jaarlijkse ranglijst met 100 concrete innovaties in het Nederlandse mkb. De winnaar mag zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland noemen.

Groasis heeft met de biologisch afbreekbare Growboxx® plant cocoon een duurzame oplossing gevonden om woestijnen en onvruchtbare gebieden te beplanten. De intelligente emmer, een vierkante bak van gerecycled papier met een speciale coating, wordt eenmalig gevuld met water waarna dit dagelijks, in kleine hoeveelheden, wordt afgegeven aan de wortels van de boom of struik. Inmiddels is het product in 113 landen gepatenteerd en is het mogelijk om wereldwijd onvruchtbare grond weer tot leven te brengen. Mexicaanse plattelandsfamilies gaan de komende tijd, samen met een investeerder, 75.000 hectare gedegradeerde grond in Baja California productief maken.

Enorme behoefte

Sinds 2004 heeft Groasis inmiddels meer dan 10.000 Growboxx® plant cocoons toegepast in meer dan 30 landen. Het product is voortdurend verbeterd en doorontwikkeld in samenwerking met partners en kennisinstituten. ‘Met name de combinatie van beplanting met bomen én groenten blijkt in een enorme behoefte te voorzien: financierbare voedselproductie voor arme boeren in combinatie met een efficiënt waterverbruik. Deze wereldwijde impact maakt Groasis tot een echte winnaar,’ aldus de landelijke jury.

Aanmoedigingsprijzen én de publieksprijs

De aanmoedigingsprijs Duurzaam, dit jaar voor het eerst ingesteld, is voor Vandersat uit Haarlem. VanderSat gebruikt een gepatenteerde methode om op basis van data van meerdere satellieten bodemvocht te meten. Met deze data zijn oogstopbrengsten beter te voorspellen en overstromingen beter in kaart te brengen. Wereldwijd maken inmiddels meer dan 5000 organisaties hiervan gebruik. De startup Coolfinity uit Amstelveen ontwierp een koelkast die koud blijft als de stroom uitvalt en er geen generator beschikbaar is (goed voor de aanmoedigingsprijs Startup). Met slechts 6 uur stroom kan de koelkast 24 uur koel blijven wat een uitkomst is in meer dan 70 landen waar stroomuitval dagelijks voorkomt. De innovatie voorkomt dat voedsel, vaccins en medicatie bederven. weMaron, met de intelligente chatbot Bob de Bot, gaat er met de publieksprijs vandoor.

Noord-Holland best vertegenwoordigd

Noord-Holland is met 26 bedrijven het best vertegenwoordigd, gevolgd door Zuid-Holland met 25 en Noord-Brabant met 16 bedrijven. Na de ICT-sector zijn de meeste innovaties afkomstig uit de sectoren food & agro, health en industrie. De bouw in het Oosten van Nederland (met zes bedrijven) doet het opvallend goed, terwijl Noord-Holland eruit springt met vijf bedrijven in de food & agro. De meeste innovaties in de zorgsector vindt men in Zuid-Holland (6).

Succesvolle innovaties

Alle bedrijven van de Top 100 hebben succesvolle innovaties doorgevoerd op het gebied van een product, dienst, proces of organisatie. Aan de MKB Innovatie Top 100 van KVK is geen geldprijs verbonden. De ranglijst geeft een goed beeld van de innovatieve kracht van het mkb op dit moment. De bekendmaking van de 13e MKB Innovatie Top 100 heeft plaatsgevonden bij Orpheus Congres & Theater in Apeldoorn.