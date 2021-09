Greenwheels op zoek naar 10.000 nieuwe deelautobestuurders voor eind 2021

Greenwheels gaat tijdens de Europese Mobiliteitsweek op zoek naar nieuwe deelautobestuurders. Het deelautobedrijf wil voor het einde van 2021 minstens 10.000 extra klanten kennis laten maken met de bekende rode deelauto’s. Daarom nodigen zij heel autorijdend Nederland tijdens deze week, van donderdag 16 tot en met woensdag 22 september, uit voor een gratis eerste rit. Greenwheels wil er met deze actie voor zorgen dat meer mensen de voordelen inzien van deelvervoer en uiteindelijk vaker kiezen voor een deelauto. Deelvervoer draagt bij aan verlaging van de CO2-uitstoot en zorgt voor meer ruimte op straat.

Tijdens de Europese Mobiliteitsweek wordt duurzame mobiliteit op de kaart gezet. De week is een initiatief van de Europese Commissie om aandacht te vragen voor duurzaam vervoer en bewust autogebruik, waaronder deelvervoer. Het thema van de 2021 editie is “Move Sustainably. Stay Healthy”. Deze week is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét moment waarop gemeenten en andere organisaties in heel Europa (en ver daarbuiten) duurzame mobiliteit op de kaart zetten.

Belofte: een deelauto voor iedereen

Als aanbieder van duurzame mobiliteit vindt Greenwheels het belangrijk dat iedereen kennis kan maken met deelvervoer. Voor het bedrijf is dit daarom hét moment om nieuwe gebruikers een rit met een deelauto te laten ervaren. Nieuwe bestuurders ontvangen een voucher ter waarde van 20 euro die zij tot eind van dit jaar in kunnen zetten. Directeur Andrew Berkhout: “Onze belofte is een deelauto voor iedereen. Deze week gebruiken we om ook echt iedereen in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met onze deelauto’s. Hoe meer mensen kiezen voor een deelauto, hoe schoner de lucht en hoe minder CO2-uitstoot.”

Wie kiest voor een deelauto, maakt een bewuste en milieuvriendelijke keuze. Uit onderzoek van Goudappel Coffeng* blijkt dat deelvervoer-gebruikers minder autokilometers maken. In het geval van een Greenwheels-gebruiker zijn dat 1.947 minder kilometers ten opzichte van een gemiddelde autobezitter. Dit alleen al levert per klant een CO2-besparing op van 345 kg. Daarnaast maken Greenwheels-gebruikers vaker dan gemiddelde automobilisten gebruik van het OV en de fiets.

Positieve bijdrage aan leefbaarheid in steden

De vraag naar deelauto’s nam de afgelopen jaren steeds meer toe. Greenwheels plaatste in 2020, het jaar dat het bedrijf het 25-jarig jubileum vierde, de tweeduizendste deelauto in Nederland. Dit jaar werden nog eens meer dan 100 auto’s toegevoegd aan de vloot. Naast de bekende rode auto’s verschijnen er steeds vaker witte elektrische auto’s met groene bestickering op straat. Greenwheels is blij met de vlucht in vraag naar deelvervoer, omdat deelauto’s een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in steden. Ongeveer 24 gebruikers delen samen één Greenwheels-auto en zorgen per geplaatste deelauto zo voor gemiddeld 11 auto’s minder op straat, blijkt uit onderzoek van Goudappel Coffeng.*

Directeur Andrew Berkhout: “We zijn nog lang niet uitgegroeid. In de beginjaren groeide we vooral hard in de grote steden, maar als grondlegger van autodelen in Nederland helpen we ook gemeenten en steden daarbuiten leefbaarder te maken. We werken daarnaast ook hard aan de verduurzaming van de bestaande vloot. Den Haag is de eerste stad waar dit jaar nieuwe duurzame Greenwheels-modellen geplaatst zijn. We werken er hard aan om dit jaar nog zeker vijftig elektrische deelauto’s op verschillende plekken in Nederland te kunnen plaatsen.”

* Bron: Onderzoek Goudappel Coffeng december 2018. Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt, 001423.201812.R1.01