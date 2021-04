Greener wereldwijd marktleider in mobiele batterijoplossingen met levering door Alfen

Alfen, specialist in slimme energieoplossingen voor de toekomst, voorziet het Amsterdamse Greener Power Solutions van haar 30 nieuwe mobiele batterijen. Hierdoor beschikt Greener over 43 mobiele energieopslagsystemen met een totale capaciteit van 15MWh. Greener is hiermee wereldwijd marktleider als het gaat om de verhuur van mobiele stroomoplossingen door middel van de inzet van batterijen. De mobiele batterijen worden door Greener sinds 2018 ingezet om een duurzaam alternatief te bieden voor dieselaggregaten. De batterijen leveren stroom in de bouwsector, evenementensector, offshore, netservices, tijdelijke EV-laadoplossingen en meer.

De nieuwe batterijen bestaan uit verplaatsbare 10 ft containers op basis van BMW i3-batterijen. Het compacte plug & play ontwerp maakt een energiecapaciteit tot 336kWh en een vermogen van 318kVA mogelijk. In aanvulling op de software van Alfen ontwikkelt Greener eigen software om de aansturing en monitoring per markt te optimaliseren. Greener zet daarvoor onder andere machine learning in, zodat de batterijen overal een maximale CO2 besparing realiseren.

Alfen en Greener hebben tijdens hun partnership in de afgelopen 3 jaar veel ervaring opgedaan en dat heeft gezorgd voor een snelle doorontwikkeling van de batterijen voor de mobiele markt. Andreas Plenk, Business Unit Director Energy Storage Solutions bij Alfen: “Iedere markt stelt andere eisen aan de inzet van een mobiele batterij. We zijn onze batterijen blijven optimaliseren met als resultaat dat onze mobiele batterijen door Greener nu multi-inzetbaar zijn in de verschillende omgevingen, van een evenementenlocatie tot aan bouwplaatsen.”

Greener is begonnen in de evenementenmarkt, maar is door de coronacrisis versneld gegroeid naar een aantal nieuwe markten waar de behoefte aan een alternatief voor dieselaggregaten ook groot is. Dieter Castelein, CEO van Greener: “De markt voor mobiele batterijen groeit razendsnel. Met onze 43 batterijen en onze eigen aansturing- en monitoringssoftware is onze service nu echt schaalbaar”. Met de opschaling is een forse investeringsronde gemoeid. Een belangrijke partner in de financiering van de nieuwe batterijen is Beequip, equipment lease specialist voor zwaar materieel.

Beequip biedt het MKB lease-oplossingen voor het aanschaffen van (gebruikt en nieuw) materieel of het verkrijgen van werkkapitaal via sale & lease back van eigen materieel. Beequip financiert materieel in 14 verschillende assetklassen, zoals wegtransport, grondverzet, maritiem en energie. Ricardo Huisden, Lease Officer bij Beequip: “Bij Beequip zeggen we tegen een goed idee zelden ‘nee’. Doordat wij het materieel, niet de jaarcijfers van een bedrijf, nemen als uitgangspunt voor het beoordelen van de aanvraag van de financiering, kunnen we ook jonge bedrijven helpen. Dus toen we het businessplan van Greener zagen, wilden we graag meedenken over het leasen van energieopslagsystemen.”

Beequip breidt door deze lease haar portfolio uit met duurzame energiesystemen. Greener gelooft dat een gezond businessmodel en maatschappelijke impact hand in hand kunnen gaan. Daarom zijn de omzetcijfers niet enige cijfers van belang bij Greener. Net zo belangrijk zijn de CO2 en dieselbesparingen – Greener heeft sinds de oprichting al een kleine 2 miljoen kilo CO2 bespaard en ongeveer een 600.000 liter diesel. Greener heeft in 2018 het accelerator programma van Rockstart doorlopen en stond begin februari 2021 in de finale van de Young Business Award.