Greener Power Solutions investeert 12 miljoen euro in de uitbreiding van haar vloot met nieuwe batterijen. Met deze stap versnelt én verduurzaamt het bedrijf onder meer de woningbouw: nieuwe woningen die wel klaar zijn, maar nog geen aansluiting op het elektriciteitsnet hebben, kunnen dankzij de batterijen sneller worden opgeleverd. Bovendien maakt de groene energievoorziening het voor ontwikkelaars mogelijk om vergunningen te krijgen voor projecten die eerder strandden door stikstoflimieten.

De investering komt op een cruciaal moment. Netcongestie zorgt in steeds meer sectoren voor vertraging en knelpunten, zeker in de woningbouw. Het elektriciteitsnet in Nederland zit op veel plekken vol, waardoor nieuwe aansluitingen voor duizenden woningen niet direct kunnen worden gerealiseerd en de oplevering stagneert. Daarnaast speelt de stikstofproblematiek een grote rol. Omdat de uitstoot van stikstof wettelijk beperkt is, lopen veel bouwprojecten vertraging op of krijgen ze geen vergunning.

Met de inzet van batterijen worden projectontwikkelaars minder afhankelijk van het net en van dieselgeneratoren. Batterijen leveren alleen energie wanneer dat nodig is, waardoor ze efficiënter werken en minder uitstoot veroorzaken. Naar schatting bespaart Greener met deze investering jaarlijks 6.322 ton CO₂ – gelijk aan de uitstoot van 1.400 personenauto’s, 800 retourvluchten Amsterdam–New York of de opnamecapaciteit van 286.000 bomen, oftewel een bos ter grootte van 400 voetbalvelden.

Woningnood vraagt om innovatieve oplossingen

Jasper van den Driest, CEO van Greener, benadrukt: “Het aanpakken van de woningnood vraagt om innovatieve oplossingen. De infrastructuur van het stroomnet kan de hoge vraag niet aan, waardoor de oplevering van nieuwbouw onnodig vertraagt.” Door tijdelijke stroomoplossingen met mobiele batterijen te omarmen, kunnen gemeenten, aannemers en woningcorporaties woningen sneller opleveren – duurzamer, efficiënter en betaalbaarder. “Zo versnellen we de bouw en reduceren we de uitstoot.”

Van den Driest, deze zomer aangesteld als nieuwe CEO, ziet dat de oplossing voor de hand ligt, maar dat veel projectontwikkelaars nog huiverig zijn. “Ondanks dat batterijen kostenefficiënt en betrouwbaar zijn, gaat de adoptie langzaam, omdat ontwikkelaars decennialang gewerkt hebben met fossiele brandstof. De overheid kan in deze bewustwording ook een rol spelen. We moeten ondernemers – niet alleen in de bouw, maar in alle sectoren – ondersteunen bij het verduurzamen van hun projecten, zodat we samen de energietransitie mogelijk maken.”

Leegstand van woningcomplex voorkomen



Eind vorig jaar konden veertig betaalbare huurwoningen van Woonstichting Triada voor mensen met een lager inkomen maanden eerder worden opgeleverd dankzij mobiele batterijen. De netbeheerder had aangegeven dat de benodigde netverzwaring pas in maart 2025 klaar zou zijn, maar twee gekoppelde batterijen voorzagen alle appartementen via tijdelijke verdeelkasten van stroom, waardoor de bewoners eerder hun nieuwe woning betrokken.

Nieuwe batterijen

De nieuwe batterijen die Greener toevoegt aan de vloot zijn de vierde generatie mobiele batterijen die zijn ontwikkeld en worden geleverd door partner Alfen. Dankzij hun doorontwikkeling past er nu tot 720 kWh in een container (voorheen 422 kWh), met een ingebouwde converter, beschikbaar in varianten vanaf 360 kWh. Het compacte 10ft-formaat blijft behouden en de batterijen voldoen volledig aan de aankomende PGS-37.1 veiligheidsnorm.

Met een vermogen van ruim 300kVA en de extra mogelijkheid voor een tweede input, zijn deze systemen geschikt voor locaties met een instabiel net, of waar een tweede netaansluiting aanwezig is. In combinatie met Greener’s Energy Management System (EMS) kan de hele vloot in Europa slim worden aangestuurd en verhuurd.