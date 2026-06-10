GreenDot en osapiens gaan samen een AI-gedreven oplossing ontwikkelen voor Extended Producer Responsibility (EPR) voor verpakkingen in Europa. De oplossing ondersteunt producenten en merkeigenaren bij de groeiende complexiteit van EPR-compliance onder de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR).

De nieuwe PPWR, die vanaf 12 augustus van kracht is, stelt strengere eisen aan verpakkingsontwerp en de recyclebaarheid van verpakkingen. Tegelijkertijd blijven nationale verschillen in registratie- en rapportageverplichtingen bestaan. Hierdoor wordt compliance voor bedrijven die in meerdere Europese landen actief zijn steeds complexer en neemt de administratieve last toe.

Om deze uitdaging aan te pakken, ontwikkelen GreenDot en osapiens samen een digitale oplossing op basis van de osapiens HUB. Deze oplossing haalt automatisch relevante verpakkingsgegevens uit bestaande bedrijfssystemen, zoals materiaalsoorten, gewicht en recyclebaarheid. Op basis van deze data bepaalt het platform welke verplichtingen en bijdragen in de verschillende Europese landen van toepassing zijn. Daarnaast helpt de oplossing bedrijven om beter inzicht te krijgen in hun verpakkingsdata en EPR-kosten per markt.

Een extra uitdaging is dat verpakkingsdata vaak bij leveranciers is opgeslagen en niet direct beschikbaar is bij de bedrijven zelf. Met AI-ondersteunde workflows en functionaliteit voor leverancierssamenwerking verzamelt, verifieert en actualiseert de oplossing deze gegevens automatisch. Dit vermindert de afhankelijkheid van tijdrovende handmatige processen. Door koppeling met nationale registratiesystemen en EPR-regelingen kunnen bedrijven bovendien eenvoudiger voldoen aan de groeiende hoeveelheid landspecifieke rapportageverplichtingen onder de PPWR.

De samenwerking combineert de expertise van GreenDot op het gebied van EPR-compliance, verpakkingsregistratie en producentenverantwoordelijkhei d in Europa met het AI-gedreven platform voor duurzame groei van osapiens. Daarmee ontstaat een geïntegreerde oplossing voor EPR- en PPWR-rapportages in alle EU-markten. Het doel is om complianceprocessen eenvoudiger, schaalbaarder en kostenefficiënter maken.

“Bedrijven zijn bezorgd over de complexiteit en kosten van EPR-compliance onder de PPWR”, zegt Laurent Auguste, CEO van GreenDot. “Een circulaire economie op grote schaal vraagt om meer transparantie en inzicht in materiaalstromen. Tegelijkertijd moet iedere stap in de waardeketen zo efficiënt en concurrerend mogelijk blijven. Samen met osapiens bieden we de slimme digitale oplossing waar de sector om vraagt. Het biedt één centrale oplossing voor EPR-rapportages in Europa en maakt compliance kostenefficiënter, efficiënter en beter schaalbaar.”

Stefan Wawrzinek, Co-Founder en Chairman van osapiens, vult aan: “EPR-compliance onder de PPWR is een van de meest complexe grensoverschrijdende uitdagingen voor producenten en merkeigenaren in Europa. Samen met GreenDot maken we deze complexiteit op schaal beheersbaar door diepgaande kennis van regelgeving en markteisen te combineren met een AI-gedreven platform. Zo kunnen organisaties hun compliance efficiënter en met meer vertrouwen organiseren.”

De samenwerking onderstreept de gezamenlijke ambitie om bedrijven te ondersteunen bij hun transitie naar een circulaire economie in Europa.

Foto: v.l.n.r.: Laurent Auguste, CEO GreenDot en Stefan Wawrzinek, Chairman osapiens