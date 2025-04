Deze week bracht het Europese project Green SKHy deelnemers uit heel Europa samen op de Automotive Campus in Helmond. Centraal stond een van de grootste knelpunten in de waterstoftransitie: het tekort aan goed opgeleide mensen. Zonder versnelling op het gebied van skills, komt de technologische vooruitgang simpelweg niet van de grond.

Onder het thema “Reskilling, Upskilling & New Skilling for the Hydrogen Sector” gingen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van toekomstbestendige vaardigheden voor de waterstofeconomie.

Oproep: investeer nú in menselijk kapitaal voor waterstof

De waterstoftransitie raakt alle sectoren. In de mobiliteit, maar ook in industrieën zoals de staalproductie, vraagt verduurzaming om nieuwe competenties. Werknemers moeten leren werken met waterstof als gas, maar ook met producten die met waterstof worden geproduceerd – zoals schoon staal in fabrieken van de toekomst.

De waterstoftransitie biedt enorme economische kansen, maar vereist een landelijke infrastructuur voor skills-ontwikkeling. Dit vraagt om structurele investeringen vanuit zowel de overheid als het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in praktijkfaciliteiten, leermaterialen en docenten met actuele vakkennis.

Freek de Bruijn, programmamanager waterstof bij RAI Automotive Industry NL, stelt: “De technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar de menselijke component dreigt achter te blijven. We moeten nú handelen. Als Nederland voorop wil blijven lopen in schone mobiliteit, dan moeten we fors investeren in de combinatie van kwaliteit én kwantiteit van arbeid.”

Hands-on onderwijs cruciaal voor industriële toepassing

Tijdens het evenement werd ook het belang van praktijkgericht onderwijs benadrukt. Veel bedrijven geven aan moeite te hebben met het vinden van personeel dat direct inzetbaar is in waterstofprojecten.

VDL Groep, dat tijdens het evenement een live demonstratie gaf van hun waterstoftruck, benadrukt dit:

“Het ontwikkelen van technologie is belangrijk, maar we hebben mensen nodig die ermee kunnen werken. Praktijkonderwijs is essentieel en Green SKHy biedt concrete oplossingen,” zegt Hans Bekkers, Director of Business Development bij VDL Special Vehicles.

Hoogtepunten van het Green SKHy-evenement

De Nederlandse aanpak van skills-ontwikkeling, gepresenteerd door ACE Mobility en RAI Automotive Industry NL

Keynote van Prof. Dr. PV Aravind (Rijksuniversiteit Groningen) over de rol van Europese campussen

Demonstratie van het mobiele trainingslab van Green SKHy

Inzichten uit de praktijk van Technifutur en IZES

De live demonstratie van de waterstoftruck van VDL

Rondleiding bij Summa Automotive op de Automotive Campus in de Brainport regio

Call to action: bouw mee aan de skills-infrastructuur van morgen

Green SKHy laat zien hoe Europese samenwerking leidt tot concrete oplossingen voor het tekort aan vaardigheden. Maar om deze op te schalen in Nederland, is actie nodig.

RAI Automotive Industry NL roept zowel de overheid als het onderwijs op tot gerichte inspanningen:

Van de overheid verwachten we een duidelijke regierol én structurele investeringen in een landelijke infrastructuur voor skills ontwikkeling. Denk aan de financiering van praktijklabs, docentenontwikkeling en leermiddelen voor waterstoftechnologie.

Van onderwijsinstellingen vragen we de verantwoordelijkheid om hun onderwijsprogramma’s blijvend af te stemmen op actuele vraagstukken in het bedrijfsleven. Daarbij is een voortrekkersrol nodig om samen met bedrijven praktijkgericht aanbod te blijven ontwikkelen, én om actief te blijven bijdragen aan de regionale implementatie, iets waar al waardevolle stappen in zijn gezet, bijvoorbeeld via het practoraat en bestaande onderwijspartnerschappen.

Daarnaast nodigen we bedrijven uit om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse skills infrastructuur voor waterstof. Dit kan door: