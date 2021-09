Green Postal Day: postbedrijven maken zich sterk voor ambitieuze duurzaamheidsdoelen in 2030

Postbedrijven in de hele wereld vieren vandaag de derde Green Postal Day. 16 internationale postbedrijven hebben zich opnieuw uitgesproken voor een duurzamere economie en samenleving. De postbedrijven zijn onverminderd doorgegaan met de inspanningen om de CO2-uitstoot te verlagen. Zo ook PostNL, dat eerder al aankondigde ook de komende jaren fors te investeren in duurzaamheid.

PostNL werkt nauw samen met postbedrijven uit onder andere Duitsland om krachten te bundelen en best practices uit te wisselen. Zij hebben zich via het Sustainability Monitoring and Management System-programma van de International Post Corporation (IPC) gecommitteerd aan een halvering van de jaarlijkse collectieve CO2-uitstoot in 2030. PostNL heeft zelfs het ambitieuze doel gesteld om uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij te bezorgen in de last mile. PostNL staat in de top 3 van duurzame bedrijven in zijn sector (Dow Jones Sustainability Index).

Postbedrijven pionier op het gebied van verduurzamen

De postbedrijven zijn pionier bij de invoering van duurzaamheidsbeleid en -acties, de bedrijfsvoering en het waarmaken van de verwachtingen van stakeholders op het gebied van verduurzaming. Ze behoren tot de eerste sectoren die een eigen sectorsysteem hebben ontwikkeld voor het meten en bewaken van de CO2-voetafdruk en die gezamenlijke doelstellingen voor de reductie van de uitstoot hebben geformuleerd.

De uitdagingen

Bij PostNL wordt veel te voet of per fiets vervoerd. Voor kilometers die niet op die manier kunnen worden afgelegd, worden zo veel mogelijk elektrische voertuigen gebruikt. Maar niet al het vervoer kan in een elektrische voertuig, bijvoorbeeld omdat de infrastructuur voor het laden nog niet toereikend is. Ook zijn er niet in alle gevallen geschikte elektrische voertuigen beschikbaar of kan men nog niet genoeg kilometers hiermee afleggen. Daarom gebruikt PostNL tot die tijd duurzame brandstoffen zoals HVO100 en Bio-LNG. HVO100 staat voor ‘100% Hydrotreated Vegetable Oil’. Bio-LNG wordt gewonnen uit organisch afval dat niet meer geschikt is voor mens en/of dier en geen economische ontwrichting veroorzaakt in het land van herkomst. LNG staat voor liquid natural gas.

Voor realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de logistieke sector wereldwijd wordt hard gewerkt aan noodzakelijke verdere ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en alternatieve brandstoffen.

