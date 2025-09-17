De eerste Green Media Awards, een nieuwe jaarlijkse onderscheiding voor bedrijven en personen die volop bezig zijn met verduurzamen, zijn gisteren uitgereikt aan producent ITV Studios Netherlands en Elleke Claessen, voormalig senior producer/ duurzaamheidscoördinator bij de VPRO.

De prijsuitreiking was onderdeel van de Broadcast Media Society, een netwerkbijeenkomst van mediavakblad BM, die in het teken stond van duurzaamheid in de media. Het evenement zou oorspronkelijk plaatsvinden in de zogeheten Hof van Edens – het groene amfitheater op het Hilversumse Media Park – maar vanwege het slechte weer werd uitgeweken naar theaterzaal 1 van Beeld & Geluid. Daar presenteerden Harm Edens en Sanne Savelsbergh een optimistisch programma, waarin duurzame initiatieven in de media werden belicht én vormgegeven. Ze gingen onder andere in gesprek met Jane Carter, President Universal Production Music, die de ‘groene stappen’ van de internationale muziekgigant toelichtte.

De beste initiatieven werden beloond met een Green Media Award, in de categorie Personen en Bedrijven. Elleke Claessen, voormalig senior producer/duurzaamheidscoördinator VPRO, won vanwege haar inspanningen om de omroep in 2023 naar halvering van de CO₂-uitstoot te krijgen. Dit wordt bereikt door tal van energiebesparende maatregelen en het stimuleren van thuiswerken. De VPRO heeft een klimaatneutraal plan geïmplementeerd om duurzaamheid een prominente rol te geven binnen de organisatie. Bovendien is Claessen fervent strijder tegen fossiele investeringen door pensioenfondsen. De andere genomineerden in deze categorie waren Laurette Schillings en Iris Otten van Film for Future en Trent van OAK Motion Pictures, onder andere verantwoordelijk voor Oscar-winnaar I’M NOT A ROBOT.

Bij de bedrijven werd ITV Studios Netherlands onderscheiden. Laurens Woldberg (MD) en Lynn Scheidegger (Project Manager ITV Green) namen de oorkonde in ontvangst. Sinds 2024 zijn alle producties ALBERT-gecertificeerd en wordt met een zo klein mogelijke footprint geproduceerd. Achter de schermen betekent dat: minder reisbewegingen, hergebruik van decors en materialen, energiezuinige verlichting op de set en bewuste keuzes in transport en catering. Voor de schermen geeft ITV Studios duurzaamheid ook een plek in bijvoorbeeld quizvragen, opdrachten en verhaallijnen. Planet Placement!

Foto: Winnares Elleke Claessen in gesprek met host Sanne Savelsbergh (Margot Brakel)