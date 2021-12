Green Food Lab uitgeroepen tot Agency of the Year 2021 door European Excellence Awards

Food consultancy & communications agency Green Food Lab is Agency of the Year 2021 in de categorie Small & Mid-Sized. De prijs geldt als een bekroning op het werk van dit Amsterdamse bureau, dat zich elke dag inzet om de route naar meer plantaardig eten te versnellen.

Tijdens de digitale uitreiking van de European Excellence Awards 2021 werd bekend gemaakt dat Green Food Lab de prijs Agency of the Year 2021 in de categorie Small & Mid-Sized in ontvangst mag nemen. Uit meer dan 800 inzendingen kwam het Amsterdamse communicatiebureau met 4 andere bedrijven op de shortlist voor deze prijs terecht. Green Food Lab won eerder dit jaar de SAN New Kids On The Block Accent en verzekerde zich van een plek in de FONK100. Met deze prijs krijgt het bedrijf nu ook erkenning op Europees niveau.

De European Excellence Awards

De European Excellence Awards zijn in 2007 in het leven geroepen om de meest opmerkelijke prestaties van PR- en communicatieprofessionals in hun vakgebied te eren. De Awards beslaan veelzijdige categorieën, van content marketing tot events. Succesvolle PR-campagnes op verschillende gebieden worden uitgelicht, zoals duurzaamheid, financiën en gezondheid. Daarnaast wordt elk jaar de prijs Agency of the Year uitgereikt, in de categorieën Small & Mid-Sized en Large.

Hét groene food-communicatiebureau van Nederland

Green Food Lab – opgericht in juni 2018 en bekend van de ‘Nationale Week Zonder Vlees’ campagne – is een food-communicatiebureau met een missie: de route naar meer plantaardig eten versnellen. Anders dan de meeste communicatiebureaus focust Green Food Lab zich op een niche, waarmee het bureau de specialist van Nederland is op het gebied van gezonder, duurzamer en groener eten. Binnen dit specialisme is Green Food Lab een fullservice en allround communicatiebureau met een team van verschillende experts: van strategie en messaging, tot content creatie zoals receptontwikkeling, fotografie, magazines en social media, tot het activeren van deze content middels PR, influencers en online en offline events.