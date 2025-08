EarthCheck werd in 1987 opgericht in Australië en groeide uit tot een wereldwijd toonaangevende organisatie op het gebied van duurzaam toerisme. De aanpak is wetenschappelijk, transparant en gericht op continue verbetering. Organisaties over de hele wereld, zoals hotels, resorts, luchthavens en congreslocaties, gebruiken EarthCheck om hun impact in kaart te brengen en te verminderen. De methode bewijst dat verantwoord ondernemen niet alleen bijdraagt aan een betere planeet, maar ook aan sterke en toekomstgerichte bedrijfsvoering — good for business, good for the planet.

