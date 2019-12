Goud uit Afrikaanse afval-telefoons gebruikt in sieraden: VIERI’s nieuwe Essential-collectie.

Vandaag introduceert het hoogwaardige juwelenmerk VIERI zijn nieuwe Essential Collection en draagt daarmee bij aan de vermindering van elektronisch afval in Afrika. Voor deze collectie is gebruik gemaakt van ‘urban mined’ goud dat beschikbaar is gekomen via de recycling service van Closing the Loop.

Closing the Loop – een in Amsterdam gevestigde sociale onderneming die werkt aan e-waste reductie wereldwijd – creëerde een unieke en duurzame recycling service waarmee Afrikaanse afval telefoons (e-waste) worden omgezet in waardevolle metalen. Deze metalen kunnen worden gebruikt in een duurzaam productieproces, zoals de creatie van sieraden. ‘Urban mined’ goud is dus goud dat wordt gewonnen uit (stedelijk) afval en niet in de traditionele zin uit mijnen wordt gedolven.

Guya Merkle, hoofd van het sieradenmerk VIERI, zag haar kans om nogmaals een verantwoorde collectie te creëren: met de nieuwe Essential Collection bewijst ze dat sieraden mooier dan ooit tevoren kunnen worden gemaakt, met ‘urban mined’ Afrikaans goud. Een deel van de inkomsten die zullen worden gegenereerd door de verkoop van deze Essential Collection zal worden gebruikt door Closing the Loop, om het werk voort te zetten in het verminderen van elektronisch afval.

‘Toen ik hoorde over het werk van Closing the Loop in Afrika, wist ik dat ik de juiste partner had gevonden voor de nieuwe Essential-collectie’, zegt Guya Merkle, hoofd van VIERI. “We zijn constant op zoek naar 100% duurzaam goud en om de grootst mogelijke impact te creëren. Gerecycled – of ‘urban mined’- goud dat afkomstig is van oude mobiele telefoons, zogenaamd elektronisch afval, is de beste optie op de markt.”

“Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Closing the Loop verzamelt kapotte mobiele telefoons in landen waar recycling niet mogelijk is. Vaak zijn dit ontwikkelingslanden. We garanderen dat de telefoon op verantwoorde wijze wordt gerecycled.” zegt Joost de Kluijver, CEO en oprichter van Closing the Loop. “Het is fantastisch om te zien dat ‘urban mined’ goud gewaardeerd en gebruikt wordt voor het maken van prachtige sieraden. De oorsprong van de metalen die voor deze prachtige collectie zijn gebruikt, draagt duidelijk bij aan de waarde en grandeur van de collectie.”

Ongeveer tweederde van de telefoons die op de tweedehands markten in Europa of de VS worden verhandeld, belanden uiteindelijk in ontwikkelingslanden waar geen goede infrastructuur voor recycling bestaat. Aan het einde van de levensduur vormt het afval – dat bijvoorbeeld zware metalen en brandvertragers bevat – een gevaarlijk probleem dat de gezondheid van mens en milieu aantast. Closing the Loop gaat in op dit deel van de uitdaging voor elektronisch afval in Afrika. Door recycling verandert het bedrijf elektronisch afval in sociale en economische waarde voor lokale gemeenschappen.

VIERI is het tweede sieradenmerk – na Nowa, een in Nederland gevestigde Social Enterprise – die ‘urban mined’ grondstoffen van Closing the Loop in haar producten gebruikt. Hieruit blijkt dat er een duidelijke vraag is naar goud gedolven op een sociale en milieuvriendelijke manier.

Door sieraden uit de nieuwe Essential Collection van VIERI aan te schaffen, promoten klanten direct de recycling van Elektronisch afval en ontvangen ze een geweldig mooi sieraad. De Essential Collection van VIERI kan worden bekeken en gekocht via: https://en.vieri.com/ collections/essentials- collection

Over VIERI

VIERI gelooft dat mooie sieraden en verantwoord ondernemen niet zonder elkaar kunnen bestaan. Gedreven door de wens om een positieve impact te creëren in elk aspect van het bedrijf, maakte Guya Merkle dit tot haar missie, toen ze het sieradenmerk oprichtte in 2015.

De wens om het verschil te maken werd verder versterkt tijdens de reizen van Guya naar Peru. Daar ontmoette ze werknemers in de goudmijnen en ontdekte dat ze niet alleen regelmatig werden blootgesteld aan giftige materialen zonder het te weten, maar dat hun werkomstandigheden in het algemeen verre van eerlijk en veilig waren. Dit besef had een diepgaand effect op Guya, wat haar ertoe bracht haar visie op echte luxe opnieuw te definiëren. Sinds 2015 is VIERI er trots op om uitsluitend ethisch gewonnen goud of gerecyclede materialen en edelstenen te gebruiken en tegelijkertijd gerichte initiatieven te implementeren om iets terug te geven aan gouddelving gemeenschappen.

VERI werkt nauw samen met de Earthbeat Foundation, die werd opgericht in 2013. Op deze manier zorgt het bedrijf ervoor dat het investeert in alternatieve inkomens genererende oplossingen voor mensen die in de goudmijnen werken, evenals het milieu beschermen en ervoor zorgen dat het onderwerp meer en meer bekendheid en bewustzijn krijgen.

Over Closing the Loop

Closing the Loop (CTL) is een sociale onderneming die met haar dienstverlening de voetafdruk van mobiele apparaten compenseert. Hiermee bedient de Nederlandse onderneming de telecomsector en haar klanten in hun ambitie om de inkoop en het gebruik van mobiele apparaten duurzamer te maken. Met de service, One for One genaamd, compenseert CTL de nieuwe ‘devices’ van haar klanten door Afrikaanse afval telefoons te verzamelen en te recyclen.

Bekende klanten van de One for One-service van Closing the Loop zijn T-Mobile, KPMG, Gemeente Utrecht, Rabobank en de Nederlandse overheid. Lees hier meer over de samenwerking met VIERI.