Gorillas slaat de handen ineen met DOCKR om nog sneller en duurzamer te leveren

Gorillas, de Berlijnse flitsbezorger die inmiddels niet meer weg te denken is uit het stadsbeeld, slaat de handen ineen met DOCKR. Samen gaan zij ervoor zorgen dat Gorillas aan de 10-minuten belofte kan blijven voldoen, met een vloot van snelle elektrische bakfietsen. De samenwerking zal in 2021 naast Nederland ook in België en Duitsland worden uitgerold.

Duurzame logistiek

Gorillas is bezig met een indrukwekkende opmars door heel Europa en is sinds kort ook in Amerika (New York) actief. De toenemende populariteit van de Duitse start-up leidt tot een stijgend aantal bestellingen. Om te blijven voldoen aan die vraag, heeft Gorillas in DOCKR een betrouwbare en duurzame partner gevonden. DOCKR biedt flexibele contracten voor elektrische cargofietsen voor een vast bedrag per maand.

Beter voor de binnenstad

Met DOCKR slaat Gorillas een nieuwe weg in als het gaat om duurzame leveringen. Waar er doorgaans gebruik wordt gemaakt van reguliere elektrische fietsen, waar bezorgers maximaal een of twee bestellingen per rit konden dragen, kan Gorillas nu ook eenvoudig meerdere bestellingen meenemen in de speciaal bestickerde bakfietsen van DOCKR. En nu steeds meer steden hun regelgeving aan het veranderen zijn als het gaat om uitstootvrij leveren, gaan DOCKR en Gorillas een toekomstbestendige samenwerking aan. Zo kan iedereen in de Benelux en Duitsland blijven genieten van de on-demand service van Gorillas.