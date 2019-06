Goood Hondenvoeding en Loma B.V. winnaars van Rabobank StartToGrow Award 2019

Duurzame hondenvoeding

De vier genomineerden voor de Start Award waren Goood Hondenvoeding (Roosendaal), Guwa Container Homes (Bergen op Zoom), Kruiderij Rozemarijn (Steenbergen) en XELBOO B.V. (Woensdrecht). Goood hondenvoeding kwam als winnaar uit de bus. Goood is een nieuw type hondenvoer. CO2-neutraal, natuurlijk, lokaal en biologisch. Twan Tak, een 19-jarige student uit de Wouwse Plantage, bracht deze hondenvoeding op de markt. Met Goood creëert het bedrijf een revolutionaire verandering in de hondenvoedingsindustrie. 100% recyclebare verpakkingen, ingrediënten van duurzame veeteelt en volledig Co2 neutraal. Een uniek bedrijf met een duidelijke missie en aanpak. De jury, bestaande uit Thiemen Vermeulen (Vermeulen Steenbergen), Dennis van Velthoven (Eventiz) en Thea Jansen (Wow bruidsmode), was onder de indruk van zijn aanpak.

Looma B.V. geeft jongeren een kans

Ook voor de Grow Award waren vier bedrijven genomineerd waaronder Looma B.V., Agrandi Languages & Consultancy, Tel-it en CITO Machinebouw. De Grow Award ging naar Looma B.V.. Robert Breedveld is gespecialiseerd in verpakkingen, terwijl Pieter Dekker veel met jongeren werkt. Deze specialisaties komen mooi samen in Looma B.V. Het bedrijf is logistieke dienstverlener op het gebied van inpak, ompak en verpakkingsvraagstukken. Daarnaast verkopen ze ook eigen producten waaronder het Roosendaalse kerstpakket. Ze werken met jongeren die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hierbij is het uitgangspunt wat ze wél kunnen leidend in plaats van te denken in beperkingen. Zo dragen ze er aan bij dat ook deze jongeren een kans krijgen. De jury, bestaande uit Frank Dingemans (Rabobank Zuidwest-Brabant), Jan van Pul (BB Bouwmarkten) en Rose Marij Middeldorp (Zepp XL), was aangenaam verrast door het bezoek waarbij vooral het enthousiasme van de ondernemers, hun enorme flexibiliteit en creativiteit en het sociaal werkgeverschap indruk hebben gemaakt.

Spreker Iwan Göbel

Iwan Göbel, oprichter en CEO van Burton Car Company, was keynote spreker op deze avond. Iwan is oprichter en CEO van Burton Car Company, één van de meest innovatieve bedrijven van Nederland. Iwan en zijn broer Dimitri Göbel begonnen als kleine jongens een bedrijfje, met niet veel meer dan een jongensdroom, een schuurtje en wat eigen spaarcenten. Dat bedrijf, Burton Car Company, is in korte tijd uitgegroeid tot grootste en duurzaamste sportwagenfabriek van Nederland ooit. Hij liet de aanwezigen zien hoe passie, doorzettingsvermogen, lef en creativiteit grondleggers zijn van succes.

De Rabobank StartToGrow Award is een initiatief van Rabobank Zuidwest-Brabant en de StartersCentra West-Brabant en wordt mede ondersteund door uitgeverij de Bode en de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.