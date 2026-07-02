Goede zorg gaat over gezondheid. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Daarom werkt Máxima MC al jaren aan het verduurzamen van de zorg. Met het eerste duurzaamheidsverslag maakt het ziekenhuis inzichtelijk welke stappen daarin worden gezet, welke resultaten al zijn bereikt en welke uitdagingen er nog liggen. Als een van de eerste ziekenhuizen doet Máxima MC dat volgens de principes van de Europese richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving (CSRD).

Duurzaamheid is binnen Máxima MC steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van goede zorg. Van het terugdringen van CO₂-uitstoot en afvalstromen tot duurzame inkoop, mobiliteit en een gezonde werkomgeving voor medewerkers. Het duurzaamheidsverslag laat zien hoe het ziekenhuis iedere dag werkt aan zorg die goed is voor patiënten, medewerkers én de wereld om ons heen.

“Binnen Máxima MC geloven we dat goede zorg verder gaat dan de behandeling van vandaag. We voelen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde toekomst voor onze patiënten, medewerkers en de generaties na ons. Met dit verslag laten we zien welke keuzes we maken, wat die opleveren en waar we samen nog stappen kunnen zetten”, zegt Paula Nelissen, voorzitter van de raad van bestuur van Máxima MC.

Duurzaamheid als onderdeel van kwaliteit

De basis voor het duurzaamheidsverslag ligt in een overtuiging die breed wordt gedragen binnen het ziekenhuis: gezondheid en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als zorgorganisatie wil Máxima MC niet alleen bijdragen aan het beter maken van mensen, maar ook aan een gezonde leefomgeving.

De afgelopen jaren zijn daarom tal van initiatieven ingezet om niet alleen de ondersteunende processen, maar ook de impact van de zorgprocessen zelf te verkleinen. Denk aan het slimmer gebruiken van medische materialen, het inkopen van duurzamere hulpmiddelen en het uitschakelen van apparatuur als dit mogelijk is. Duurzaamheid wordt steeds nadrukkelijker meegenomen in beleid, besluitvorming en de dagelijkse praktijk.

“Duurzaamheid is voor ons geen verplicht nummer, maar een manier om betere zorg te leveren”, zegt Anoek van Dooremaal-Jeuken, programmamanager Duurzaamheid van Máxima MC. “We zien dat relatief kleine veranderingen soms al een groot verschil maken. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor patiënten, medewerkers en de betaalbaarheid van de zorg. Dit verslag helpt ons om die impact zichtbaar te maken en bewust te blijven zoeken naar verbeteringen.”

Samen werken aan duurzame zorg

Het duurzaamheidsverslag maakt ook duidelijk dat deze opgave verder reikt dan de muren van het ziekenhuis. Veel van de impact van de zorg bevindt zich in de keten van leveranciers, producenten en andere zorgorganisaties. Daarom zoekt Máxima MC actief de samenwerking op met ziekenhuizen, regionale partners en leveranciers.

Transparantie, gezamenlijke afspraken en een open dialoog vormen daarbij het uitgangspunt. Alleen door samen te werken kan de zorgsector de noodzakelijke stappen zetten naar een toekomstbestendige en duurzame zorgverlening.

Duurzaamheid in brede zin

Naast milieu en klimaat besteedt het verslag nadrukkelijk aandacht aan sociale en bestuurlijke thema’s. Goed werkgeverschap, veiligheid, vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers zijn belangrijke pijlers. Ook toegankelijke en inclusieve zorg voor patiënten krijgt een prominente plek.

Daarmee kiest Máxima MC voor een brede benadering van duurzaamheid, waarin aandacht voor mens, maatschappij en milieu hand in hand gaan. Het duurzaamheidsverslag biedt inzicht in waar het ziekenhuis vandaag staat, maar laat vooral ook zien welke ambities er zijn voor de toekomst.

Paula Nelissen: “De uitdagingen waar de zorg voor staat vragen om samenwerking, innovatie en verantwoordelijkheid. Door open te zijn over onze resultaten, ambities en dilemma’s willen we bijdragen aan de beweging naar duurzame zorg. Want de zorg van morgen begint met de keuzes die we vandaag maken.”

Europese standaard

Het duurzaamheidsverslag van Máxima MC is opgesteld volgens de principes van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en biedt inzicht in de prestaties, ambities en ontwikkelingen van het ziekenhuis op het gebied van milieu, sociale thema’s en governance.