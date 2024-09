Hoe maak je het voor festivalbezoekers zo makkelijk mogelijk om uitstootvrij naar hun favoriete festival te reizen? Om dat voor elkaar te krijgen werken de festivalsector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen. Dat doen ze vanuit de Green Deal Circular Festivals, waarin meer dan 50 Europese muziekfestivals streven circulair en klimaatneutraal te worden. Op het Congres Podia Festivals en Evenementen (CPFE) op maandag 16 september in TivoliVredenburg worden ideeën opgehaald voor etelageprojecten voor duurzaam reizen, die in 2025 in de praktijk zullen worden getest en opgeschaald.

De grootste klimaatvoetafdruk van een festival komt van de reisbewegingen van publiek en artiesten. Afhankelijk van het soort festival komt tot wel 85% van alle CO2-uitstoot van een festival door de reiskeuzes van bezoekers. Om een festival klimaatneutraal te maken, zullen organisaties en festivalproducenten alles moeten doen om reizigers duurzaam te laten reizen.

Het bruist daarom van de creatieve ideeën om te verduurzamen bij de Europese festivals. Van waterrecycling tot duurzame catering tot slimme logistiek: in de Green Deal Circular Festivals komt het allemaal langs. Ook om het reizen van festivalbezoekers te verduurzamen gebeurt al van alles. Zoals de Goede Reis-toeslag van Into The Great Wide Open: €10,- van de ticketprijs dat je terugkrijgt in de vorm van consumptietegoed wanneer je op een duurzame manier naar het festival op Vlieland reist. Of bijvoorbeeld het Hongaarse Sziget Festival, dat al meer dan tien jaar zelf treinreizen organiseert voor bezoekers vanuit iedere hoek van Europa.

Vanaf maandag 16 september zetten we die ideeën en ontwikkelingen in de volgende versnelling. Festivals, evenementen, vervoerders, kennisinstituten en andere belanghebbenden zijn welkom in een Community of Practice (CoP), waar we dit najaar de ideeën verder ontwikkelen tot etalageprojecten die in 2025 op festivals in Nederland uitgeprobeerd worden. Tijdens het Congres Podia Festivals en Evenementen (CPFE) is het project “Opschaling Duurzaam Reizen Festivals” officieel afgetrapt met een eerste oproep om ideeën en innovaties aan te dragen. Begin 2025 presenteren we tijdens Eurosonic Noorderslag de twee etalageprojecten van het festivalseizoen.

