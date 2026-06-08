Na een succesvolle pilot met een nieuw concept voor een snellaadplein is GOase klaar om de Nederlandse binnenstad te veroveren: de innovatieve tech startup opent nog dit jaar tien nieuwe suncharging-snellaadlocaties op drukbezochte plekken. Daarmee zet het bedrijf de eerste stap richting een netwerk van maar liefst 150 snellaadpleinen in 2030. Het doel? De ‘Fastned van de binnenstad’ worden!

Ambitieus? Absoluut. Onrealistisch? Zeker niet. Om de groei te versnellen haalde GOase namelijk bijna € 5 miljoen groeikapitaal op. Daarmee is de startup klaar om het bewezen concept landelijk uit te rollen.

Elektrisch rijden groeit hard

Elektrisch rijden is booming: volgens onderzoek telt Nederland in 2030 bijna twee miljoen volledig elektrische auto’s. Op langere termijn kan dat aantal zelfs oplopen tot zo’n tien miljoen. Een indrukwekkende ontwikkeling, maar terwijl het aantal elektrische auto’s groeit, blijft de laadinfrastructuur achter. Zo kan zo’n 70 procent van de Nederlanders in de toekomst niet thuis laden en is daardoor afhankelijk van openbare laadvoorzieningen. Tegelijkertijd raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken overbelast, waardoor het lastiger wordt om meer laadpunten te plaatsen. Kortom: de vraag groeit harder dan het aanbod. Volgens GOase is het daarom nú tijd om in actie te komen. Niet door meer van hetzelfde te bouwen, maar door nieuwe laadpleinen te ontwikkelen die hun eigen energie opwekken middels zonne-energie, deze vervolgens opslaan en slim inzetten.

Bewezen pilot

Met de opening van het allereerste suncharging-snellaadplein van Nederland in Venlo naast winkelcentrum Trefcenter heeft GOase laten zien dat duurzaam snelladen in de binnenstad niet alleen een goed idee is, maar ook echt werkt. De volgende stap? Opschalen. En goed ook: GOase opent binnen een jaar tien nieuwe snellaadpleinen op drukbezochte locaties in Nederland.

“Iedereen heeft het over méér laadpalen”, zegt Jesper Jacobs, medeaandeelhouder en directeur van GOase. “Wij denken dat Nederland vooral betere en snellere laadlocaties nodig heeft. Want waarom zou je laden op een verlaten parkeerterrein als het ook kan terwijl je boodschappen doet, winkelt of een kop koffie drinkt? Wij brengen snelladen naar plekken waar mensen toch al zijn. Daar wordt laadtijd gewoon shoptijd.”

Bijna €5 miljoen aan investeringen

Een ambitieus groeiplan vraagt om financiële middelen. En die zijn er: GOase haalde bijna €5 miljoen aan groeikapitaal op, waarvan €1,7 miljoen via de huidige aandeelhouders. Daarnaast investeerden een particuliere investeerder en een regionale ontwikkelingsmaatschappij nog eens € 3,2 miljoen in de verdere groei van het bedrijf. Met dit kapitaal maakt GOase grote stappen: nieuwe suncharging-locaties openen, de technologie verder ontwikkelen en het netwerk versneld uitrollen over Nederland.

De kracht van suncharging

Wat GOase onderscheidt van ‘traditionele’ laad-aanbieders is suncharging. Dit is een combinatie van zonne-energie, batterijopslag en slim laden. Zo wordt de energie lokaal opgewekt via de geplaatste zonnepanelen op daken van winkelcentra en omliggende gebouwen. Dankzij grootschalige batterijopslag en een Energie Management Systeem (EMS) kan deze energie worden gebruikt voor het laadplein. Hierdoor kunnen de laadpleinen voor een groot deel zelfstandig draaien én wordt de druk op het elektriciteitsnet minder.

“Waarom wachten op een zwaardere netaansluiting als de energie letterlijk op het dak ligt?”, zegt directielid Winie van Oorschot. “Door batterijopslag, AI en zonne-energie te combineren, kunnen wij duurzame energie inzetten op het moment dat die nodig is.”

Waarom juist de binnenstad?

Terwijl de meeste snellaad-aanbieders hun pijlen richten op locaties langs de snelweg, ziet GOase juist kansen dichter bij huis. In winkelgebieden, bij supermarkten en op andere high traffic locaties groeit de behoefte aan snelladen, terwijl het aanbod nu nog grotendeels bestaat uit langzame openbare laadpalen. En dat wringt. Want niemand zit te wachten op urenlang laden langs de straat. De binnenstad biedt bovendien kansen die je langs de snelweg simpelweg niet hebt. Denk aan groot dakoppervlak van winkelcentra en retaillocaties, waar duurzame energie direct kan worden opgewekt én ingezet voor laden.

“We groeien in rap tempo richting miljoenen elektrische auto’s. Je moet er toch niet aan denken dat die straks allemaal afhankelijk zijn van een oerwoud aan langzame laadpalen?”, zegt Jacobs. “Iedereen kijkt naar de snelweg, maar wij kijken naar waar mensen écht zijn; de supermarkt, de bouwmarkt en het winkelcentrum. Voor consumenten betekent dat één groot voordeel: efficiënt laden zonder omrijden. En voor vastgoedeigenaren ontstaat een nieuwe duurzame voorziening die bezoekers aantrekt, de verblijfsduur vergroot en tegelijkertijd voor een inkomstenbron zorgt. Win-win.”

Ambitie: van 10 naar 150 locaties

Tien nieuwe duurzame snellaad-locaties komend jaar zijn nog maar het begin. GOase is ambitieus en wil doorgroeien naar zo’n 150 snellaadpleinen in 2030, waarvan 130 in Nederland en 20 in het buitenland. Volgens Van Oorschot is dit pas het begin: “Fastned heeft de snelweg groot gemaakt. Wij gaan hetzelfde doen in de binnenstad. Over een paar jaar moet binnenstedelijk snelladen net zo vanzelfsprekend zijn als tanken vroeger was. En als mensen daaraan denken, denken ze aan GOase.”