Global Glas Group uit Zwanenburg gaat in Stadskanaal een fabriek voor de productie van vacuümglas bouwen. Dat doet het bedrijf in een joint venture met HK Leadus Innovation uit China: Global Glass Leadus. Het gaat om de eerste circulaire vacuümglasfabriek ter wereld. ‘Een wereldprimeur die Nederland op de kaart zet als centrum van glasinnovatie in Noordwest-Europa’, aldus Global Glass Leadus.

Na een intensieve voorbereiding verwacht Global Glass Leadus dat in 2026 de eerste ruiten van de productieband rollen. ‘Hiermee breekt een nieuw tijdperk aan voor de Europese glasindustrie: lokaal geproduceerd, circulair en met minimale milieu-impact’, aldus de joint venture.

Circulair vacuümglas, en ultra-laag in CO2

Global Glass Leadus gaat in de nieuwe fabriek GG-NedVac vacuümglas produceren, een combinatie van low carbon-glass en circulair glas. Dankzij deze technologie ontstaat een product met een extreem lage CO2-footprint. ‘Hiermee zetten we een grote stap richting volledig circulair, duurzaam bouwen en renoveren’, aldus Global Glass Leadus. ‘Het product past binnen de groeiende Europese vraag naar hoogwaardige, energiezuinige en circulaire bouwmaterialen en positioneert Nederland als voortrekker in de duurzame transitie van de glasindustrie.’

‘Stadskanaal ideale plek’

De keuze voor Stadskanaal is bewust en strategisch. Hier beschikt Global Glass Leadus naar eigen zeggen over een bestaande fabriek met ruime productiemogelijkheden, ervaren glasprofessionals en de juiste faciliteiten om deze innovatie te realiseren. Bovendien ligt Stadskanaal centraal in Noordwest-Europa, met uitstekende logistieke verbindingen naar Nederland, Duitsland en Scandinavië. ‘In Stadskanaal komen kennis, ruimte en bereikbaarheid samen’, aldus Global Glass Leadus. ‘Deze locatie biedt alles wat nodig is om de circulaire glasproductie van de toekomst te bouwen.’

Samenwerking met wereldwijde impact

De samenwerking tussen Global Glass Group en HK Leadus Innovation bundelt volgens de betrokkenen het beste van twee werelden. Enerzijds de Nederlandse expertise in productie, duurzaamheid en kwaliteitscontrole. Daarnaast de internationale technologische knowhow, patenten en innovaties van HK Leadus Innovation. Door deze krachten te verenigen, maken de partijen een nieuw type vacuümglas mogelijk. ‘Nieuw, want geproduceerd in Nederland, met korte toeleveringsketens, lage transportemissies en maximale efficiëntie.’ De verwachting is dat de eerste circulaire vacuümruiten in 2026 van de productieband zullen rollen. ‘Dit is een mijlpaal voor duurzaam bouwen in Europa.’

Kwaliteit en certificering

Het (circulaire) vacuümglas voldoet aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen. Het product heeft, zo geeft de joint ventrure aan, al de TÜV EN673-certificering. Echter, deze norm beschrijft de calculatiemethode voor het berekenen van de isolatiewaarde van isolatieglas, is geen certificering en sluit vacuümglas expliciet uit. CE-markering op basis van een eigen EAD is volgens Global Glass Leadus in voorbereiding; de afronding is na verwachting in acht maanden. ‘Daarnaast voeren we aanvullende testen uit voor het volledige assortiment. Dit inclusief circulaire varianten, om de hoogste kwaliteitsborging te garanderen.’

Experience center glas

In Zwanenburg werkt Global Glass Group aan een experience center voor glas. In het tweede kwartaal van 2026 zal deze locatie officieel worden geopend. ‘Hier kunnen schilders, glaszetters, architecten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, VvE’s en vastgoedeigenaren het circulaire vacuümglas van dichtbij ervaren. Ook kunnen ze ontdekken hoe deze innovatie bijdraagt aan duurzame, energiezuinige en esthetische bouwoplossingen.’