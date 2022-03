Afgelopen donderdag heeft Global Compact Netwerk Nederland de Nederlandse SDG Pioneer 2022 bekend gemaakt – een professional die zich binnen haar of zijn bedrijf op unieke wijze inzet voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) en anderen inspireert om bij te dragen aan de 2030 Agenda. Winnaar is Iris van Wanrooij, Program Manager Corporate Social Responsbility bij EMMA Safety Footwear.

Iris heeft geweldig werk verricht bij het bevorderen van de duurzaamheids- en ESG-agenda van EMMA Safety Footwear.Zij heeft duidelijk geïnvesteerd in het vergroten van haar eigen kennis en heeft dit vertaalt naar tastbare resultaten. Iris zorgt ervoor dat ideeën worden omgezet in concrete acties en dat de voortgang wordt bijgehouden met duidelijke KPI’s.

“Ons externe panel van experts was zeer positief over de nominatie van Iris en prees haar innovatief handelen. Ze heeft de SDG’s vertaald naar praktische doelen die meetbaar en tastbaar zijn, terwijl ze tegelijkertijd met verschillende stakeholders in gesprek is gegaan. In Emma’s Safety Footwear zijn de SDG’s al verwerkt. Het is zeer indrukwekkend hoe zij de positieve impact op circulariteit en klimaat sterk heeft verbeterd. We feliciteren Iris met deze titel, een erkenning van haar fantastische werk en we geloven dat ze een rolmodel zal zijn voor andere professionals. Ze laat zien hoe je de SDG’s praktisch kan maken voor het MKB, hoe je een positieve impact kunt hebben op de SDG’s en leiderschap kan nemen in de duurzaamheidsreis.” – Linda van Beek, Excutive Director van Global Compact Netwerk Nederland

Als winnares van de lokale ronde zal Iris nu in de wereldwijde ronde samen met andere kandidaten strijden om de titel van 2022 UN Global Compact SDG Pioneers. De wereldwijde winnaars zullen in juni 2022 bekend worden gemaakt tijdens de UN Global Compact Leaders Summit.

“Business has a critical role to play in achieving the Sustainable Development Goals. These exceptional professionals show exactly what can be done by business to make a difference that not only serves shareholders but also society at large. I hope they will also inspire others to join them in uniting in the business of a better world,” zei Sanda Ojiambo, CEO & Executive Director van UN Global Compact.

Over het SDG Pioneers programma

Als een speciaal initiatief van de Secretaris-Generaal van de VN werkt het United Nations Global Compact samen met bedrijven overal ter wereld om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universele beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Het UN Global Compact, dat in 2000 werd gelanceerd, begeleidt en ondersteunt het wereldwijde bedrijfsleven bij het bevorderen van de doelstellingen en waarden van de VN door middel van verantwoordelijke bedrijfspraktijken. Met meer dan 13.000 bedrijven en 3.000 organisaties in meer dan 160 landen en meer dan 65 lokale netwerken is het Global Compact het grootste duurzaamheidsinitiatief van bedrijven ter wereld.