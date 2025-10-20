GIGA Storage opent vandaag officieel haar derde grote energieopslagproject. Deze batterij staat in het Westelijk Havengebied in Amsterdam en is de grootste van de stad. Het project, genaamd Giraffe, heeft een vermogenscapaciteit van 10 MW en een opslagcapaciteit van 47 MWh.

Met Giraffe kan duurzaam opgewekte energie efficiënt worden opgeslagen en ingezet op momenten van schaarste. Zo wordt congestie en onbalans op het net verminderd en neemt de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening toe.

Het project bestaat uit 12 Tesla Megapacks 2XL op basis van lithium-ion LFP-technologie met een totaal vermogen van 10MW. Elke batterij heeft een vermogenscapaciteit van 3,9 MWh, waarmee de totale opslagcapaciteit op ca 47MWh uitkomt, equivalent aan ongeveer 800 elektrische auto’s. De Giraffe batterijen hebben een verwachte levensduur van 20 jaar.

De energieopslag levert momenteel stroom aan het landelijke net en draagt zo bij aan de balans tussen vraag en aanbod. GIGA Storage en Port of Amsterdam onderzoeken hoe deze in de toekomst ook lokaal kan worden ingezet, bijvoorbeeld om netcongestie te verlichten en lokale energiecontracten met bedrijven in de haven te ondersteunen, onder meer via Energiecoöperatie Amsterdamse Haven (ECAH). Dit is een samenwerkingsverband in de haven van Amsterdam waarin ondernemers gezamenlijk werken aan een stabieler en duurzamer energiesysteem.

“GIGA Storage wil met haar grootschalige energieopslagprojecten een onmisbare schakel zijn in de energietransitie. Dankzij onze combinatie van diepgaande expertise en volledige beheer over het proces – van ontwerp tot en met langjarige exploitatie – is het ons doel om uit te groeien tot een relevante speler op de Europese markt. Met ieder project dat we realiseren, zetten we een stap richting veilige, betrouwbare en toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening,” aldus Kevin Dijkers, CEO van GIGA Storage.

Giraffe is gevestigd op een strategische locatie in de Westhaven van Amsterdam. In de haven wordt veel duurzame energie opgewekt – met circa 350.000 m² aan zonnepanelen en een opgesteld vermogen van 73 MW aan windturbines. Er is een sterke duurzame ambitie voor het gebied die ondersteund wordt door de ontwikkeling van de GIGA Giraffe.

Voor de realisatie van Giraffe werd financiering opgehaald bij Rabobank en Triodos. De bouw werd uitgevoerd door K Dekker en Van den Heuvel, vaste partners van GIGA Storage.

Over GIGA Storage

GIGA Storage, opgericht in 2018, ontwikkelt en beheert grootschalige batterijprojecten waarmee duurzaam opgewekte energie wordt opgeslagen en op het juiste moment beschikbaar komt. Zo worden uitdagingen als onbalans, congestie en energieverlies voorkomen. Dankzij volledige ketenregie, uitgebreide inhouse expertise en financiële slagkracht realiseert GIGA Storage betrouwbare projecten op schaal en vervult het bedrijf een sleutelrol in de verduurzaming van de Europese energievoorziening.

In 2020 realiseerde GIGA Storage in samenwerking met Wageningen Universiteit het eerste grootschalige energieopslagproject van Nederland, Rhino, in Lelystad. Daarna volgde project Buffalo (2022) eveneens in Lelystad. Momenteel wordt utility-scale project Leopard (300MW, 1200 MWh) in Delfzijl gebouwd. Het bedrijf wordt sterk ondersteund door investeerder InfraVia Capital Partners.