Op 15 mei 2025 kwamen the Eight Chairs – het informele forum van de voorzitters van de nationale instellingen voor corporate governance in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk – bijeen om belangrijke ontwikkelingen in corporate governance in heel Europa te bespreken. Deze groep komt tweejaarlijks bijeen om inzichten uit te wisselen over marktdynamiek en de ontwikkeling van regelgeving en marktpraktijken, met als gezamenlijk doel het bevorderen van effectieve, betrouwbare en toekomstgerichte corporate governance.

In een tijd van toenemende geopolitieke instabiliteit en economische onzekerheid bevestigen de Voorzitters gezamenlijk hun toewijding aan de fundamentele principes van corporate governance: verantwoording, vertrouwen en transparantie. Deze principes zijn verankerd in de nationale corporate governance codes en blijven essentieel voor het bevorderen van waardecreatie en concurrentievermogen op lange termijn in Europese bedrijven.

De Voorzitters benadrukken dat corporate governance codes, zowel op nationaal als Europees niveau, geen statische regels zijn, maar dynamische kaders die ontworpen zijn om bedrijven te begeleiden naar duurzaam succes. “Als voorzitters erkennen we collectief dat goed bestuur een voorwaarde is voor duurzame groei, effectief leiderschap en vertrouwen van investeerders. In deze onzekere tijden bieden corporate governance codes broodnodige continuïteit en richting, en bieden ze een stabiliserend kompas dat bedrijven helpt om met een heldere doelstelling door de complexiteit te navigeren. Ze geven bedrijven ook de flexibiliteit om zich aan te passen, te innoveren en wereldwijd te concurreren.”

Europese bedrijven opereren steeds vaker in een gefragmenteerde regelgeving, en worden vaak geconfronteerd met uiteenlopende of zelfs tegenstrijdige internationale normen – zoals blijkt uit de huidige debatten over ESG en DEI. In uitdagende tijden benadrukken de voorzitters dat succes op de lange termijn onder meer bestaat uit divers leiderschap, integriteit, inclusiviteit en betrokkenheid van stakeholders. Normstellers hebben de verantwoordelijkheid om duidelijke, op principes gebaseerde kaders te bieden die bedrijven in staat stellen om zowel duurzaamheid als vereenvoudiging na te streven.

Bestuur mag bedrijven niet belasten, maar hen juist in staat stellen om doelgericht, veerkrachtig en strategisch helder te handelen. Beleidsmakers moeten een bijdrage leveren door stabiele en evenredige regelgeving te creëren, maximale internationale afstemming te garanderen en een regelgevingsomgeving te bevorderen die bedrijven en hun besturen in staat stelt wendbaar en flexibel te blijven en te reageren op veranderingen.

“Rapportage moet de transparantie vergroten, maar mag nooit de verantwoordelijkheid van een bedrijf vervangen. Onze corporate governance codes zijn ontworpen om de ondernemersvrijheid te ondersteunen, niet te beperken. Die balans is cruciaal als Europa zijn concurrentievermogen wil versterken en de kansen van dit transformatieve tijdperk wil grijpen met nieuwe uitdagingen zoals cybersecurity en kunstmatige intelligentie.”

Met deze verklaring bevestigen de acht voorzitters hun gezamenlijke inzet om effectieve, betrouwbare en toekomstgerichte corporate governance codes te handhaven en te bevorderen als een essentieel instrument voor economische stabiliteit en duurzame waardecreatie op lange termijn in Europa.

