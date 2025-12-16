Tata Steel IJmuiden wil haar staalproductieproces aanpassen om zo in de toekomst ‘groen staal’ te produceren. De drie doelen zijn: schoner, groen en circulair. Het bereiken van de doelen zal in meerdere fases plaatsvinden. Voordat de provincie besluit over de benodigde vergunningen zijn de gevolgen voor milieu en leefomgeving onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Noord-Holland had de Commissie voor milieueffectenrapportage (MER) gevraagd de inhoud van het rapport tussentijds te beoordelen.

Het rapport bevat veel belangrijke informatie, maar er ontbreken op verschillende onderdelen nog belangrijke cijfers en verklaringen. Dit betreft zowel informatie over processen, als informatie over milieu en leefomgeving. Hierdoor zijn de gepresenteerde cijfers over uitstoot naar lucht, water en bodem, en daarmee de impact voor omwonenden en milieu, nog niet navolgbaar en onvoldoende inzichtelijk. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies.

Ook adviseert de Commissie om duidelijker te maken welke extra maatregelen mogelijk zijn om het milieu en de leefomgeving te beschermen en waarom die nu niet voorzien zijn. Tot slot hebben het kabinet, provincie en Tata Steel afgelopen september een Joint Letter of Intent getekend met voorgenomen maatwerkafspraken. De milieu- en leefomgevingseffecten daarvan zijn nog niet beschreven in het rapport. De Commissie vindt het voor de besluitvorming cruciaal dat alle gevolgen voor milieu en leefomgeving, inclusief de maatwerkafspraken, in beeld zijn.

Gevolgen op leefomgeving nog onvoldoende inzichtelijk

Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter van de Commissie mer: “Voor omwonenden moet het glashelder zijn of, en welke gezondheidswinst er is. Dat is op dit moment niet voldoende duidelijk en ook de maatafspraken zijn nog niet betrokken in het rapport. Verbetering en aanpassing is nodig voordat een besluit kan worden genomen”.