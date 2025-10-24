Koplopers die vandaag het verschil maken in vastgoedverduurzaming moeten vaker in de schijnwerpers komen te staan. Dat is precies wat de CBRE Sustainability Award doet: inspireren door te laten zien welke toekomstbestendige oplossingen mogelijk zijn. Inmiddels zijn de genomineerden bekend. De genomineerden voor de CBRE Sustainability Award 2025 zijn bekendgemaakt en zijn: AVEX, Sacon, Dura Vermeer, Merosch en Alkondor Icon.

Belang van de CBRE Sustainability Award

De gebouwde omgeving speelt een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering — en de tijd dringt. Terwijl de druk op energie, grondstoffen en ruimte toeneemt, moeten we nú inspireren, zodat opschaling met innovatie mogelijk is. Daarom zoekt de CBRE Sustainability Award voorlopers die vandaag het verschil maken: dat kan een unieke samenwerking zijn, vernieuwend concept of innovaties die verduurzaming versnellen.

Genomineerden CBRE Sustainability Award 2025

De genomineerden zijn:

AVEX – BRIX Zero : de eerste circulaire en CO2-neutrale audiovisuele oplossing, ontworpen om de AV-sector te verduurzamen, met een Product as a Service-aanpak voor de volledige levenscyclus als onderscheidende factor

: de eerste circulaire en CO2-neutrale audiovisuele oplossing, ontworpen om de AV-sector te verduurzamen, met een Product as a Service-aanpak voor de volledige levenscyclus als onderscheidende factor Sacon – Behandelhuis De Dries (Warnsveld): een flexibel, energiezuinig zorggebouw waarin comfort en circulariteit samenkomen. In de nieuwbouw zijn materialen die vrijkwamen uit het te slopen gebouw hergebruikt, zoals gevelbakstenen, plafondplaten, installatiecomponenten.

– Behandelhuis De Dries (Warnsveld): een flexibel, energiezuinig zorggebouw waarin comfort en circulariteit samenkomen. In de nieuwbouw zijn materialen die vrijkwamen uit het te slopen gebouw hergebruikt, zoals gevelbakstenen, plafondplaten, installatiecomponenten. Dura Vermeer – Gemeentehuis Krimpenerwaard: een energiepositief en toekomstbestendig gemeentehuis dat lokale samenwerking en duurzame innovatie verbindt. Het gebouw slaat bijna evenveel CO 2 op als het uitstoot, past innovaties toe als een grijswatersysteem, halfopen parkeerplaats en interieur van door bewoners verzameld afvalhout

– Gemeentehuis Krimpenerwaard: een energiepositief en toekomstbestendig gemeentehuis dat lokale samenwerking en duurzame innovatie verbindt. Het gebouw slaat bijna evenveel CO op als het uitstoot, past innovaties toe als een grijswatersysteem, halfopen parkeerplaats en interieur van door bewoners verzameld afvalhout Merosch – Programma van Eisen Circulaire Installaties: een landelijk kader dat de installatiebranche helpt om structureel circulair te ontwerpen en realiseren. Door houvast te bieden met dit programma worden de deuren opengezet voor versnelling.

– Programma van Eisen Circulaire Installaties: een landelijk kader dat de installatiebranche helpt om structureel circulair te ontwerpen en realiseren. Door houvast te bieden met dit programma worden de deuren opengezet voor versnelling. Alkondor Icon – Circulaire geveltoepassing bij de Gouwehal: een praktijkvoorbeeld van herbruikbare geveltechniek die materiaalverspilling drastisch terugdringt. Onderscheidend: een volledig losmaakbare gevel, demontabel en flexibel in te delen, met een donorstaalskelet

Maak de awards live mee

De uitreiking van de CBRE Sustainability Award vindt plaats tijdens de Klimaattop GO. Hier schrijf je je in om de uitreiking live mee te maken.