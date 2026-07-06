De twaalf genomineerden voor de Deltaplan Veehouderij Awards 2026 van de Dierenbescherming zijn bekend. De geselecteerde initiatieven laten zien dat er in Nederland veel mooie ideeën en praktische oplossingen zijn om de veehouderij dierwaardiger en duurzamer te maken. De genomineerden dingen mee naar een award binnen één van de vier transitiepaden van het Deltaplan Veehouderij.

Uit alle inzendingen zijn per transitiepad drie genomineerden geselecteerd. Tijdens de vierde editie van het Deltaplan Veehouderij Event op maandag 2 november in Bunnik worden de winnaars bekendgemaakt. Naast een award ontvangen zij een geldprijs, beschikbaar gesteld door het Barth Misset Fonds. Daarnaast is er dit jaar voor de eerste keer een publieksprijs.

De twaalf genomineerden

Transitiepad 1. Diervriendelijke en integraal duurzame veehouderij

Boeren met Bomen

Boeren met Bomen is een initiatief van drie melkveehouders en kennispartner VKON dat zich inzet voor de toepassing van voederhagen op melkveebedrijven. Bomen bieden koeien naast extra voedingsstoffen, ook beschutting tegen hitte, wind en neerslag en dragen daarmee bij aan een aangenamere leefomgeving voor dieren in de wei. Daarnaast verbeteren bomen de bodemkwaliteit, bevorderen zij de waterhuishouding en vergroten zij de biodiversiteit op en rond het bedrijf. Door melkveehouders te inspireren, kennis te delen en praktijkervaring op te bouwen, laat Boeren met Bomen zien hoe natuur en veehouderij elkaar kunnen versterken.

Boerderij Ruimzicht

Boerderij Ruimzicht is een biologisch-dynamisch melkveebedrijf waarbij het principe kalf-bij-koe centraal staat en dat alle dieren in hun natuurlijke gedrag en ontwikkeling ondersteunt. Kalveren blijven de eerste drie maanden bij hun moeder en groeien vervolgens op binnen de kudde waar ze hun hele leven blijven. Het bedrijf richt zich sterk op dierenwelzijn: de omgeving wordt aangepast aan de behoeften van het dier, ingrepen worden zoveel mogelijk vermeden, en de dieren leven hoofdzakelijk van gras en kruiden met vrijwel jaarrond weidegang. Zo laat de boerderij zien dat een melkveehouderij mogelijk is waarin dierenwelzijn en natuurlijke leefomstandigheden centraal staan.

KipIntel

KipIntel ontwikkelt software die het welzijn van leghennen continu monitort met behulp van cameratechnologie en kunstmatige intelligentie. Beelden worden dag en nacht verzameld en automatisch geanalyseerd. De kracht van KipIntel ligt in het vroegtijdig signaleren van welzijns- en gezondheidsproblemen. Het systeem herkent afwijkingen in gedrag en fysieke kenmerken en waarschuwt wanneer mogelijk ingrijpen nodig is. Hiermee ondersteunt KipIntel pluimveehouders bij het nemen van beter onderbouwde managementbeslissingen die aansluiten bij de behoeften van hun dieren.

Transitiepad 2. Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren

De Hybride & Vegan Visboer

De Hybride & Vegan Visboer is een innovatieve voedselproducent die laat zien dat de smaak, beleving en voedingswaarde van visproducten ook met minder of geen vis mogelijk zijn. Dit doen ze vanuit de overtuiging dat de druk op ecosystemen, visbestanden en het klimaat vraagt om nieuwe oplossingen. Met hybride en plantaardige visproducten wil de Hybride & Vegan Visboer consumenten een laagdrempelig en aantrekkelijk alternatief bieden dat aansluit bij bestaande eetgewoontes. Tegelijkertijd dragen ze zo bij aan het verminderen van de ecologische impact van voedselproductie. Transparantie over ingrediënten, productiemethoden en impact staat centraal, zodat consumenten bewuste keuzes kunnen maken en vertrouwen krijgen in nieuwe eiwitbronnen.

De Nieuwe Melkboer

De Nieuwe Melkboer is een vernieuwend landbouwbedrijf in Twente dat voortkomt uit een traditionele melkveehouderij en zich heeft ontwikkeld tot de eerste plantaardige ‘melkboerderij’ van Nederland. Vanuit de overtuiging dat de huidige veehouderij voor grote maatschappelijke uitdagingen staat, op het gebied van stikstof, klimaat, bodem, gezondheid en verdienmodellen, hebben zij als familiebedrijf gekozen voor een structureel ander perspectief. In plaats van dierlijke melk produceren zij nu plantaardige zuivelalternatieven, zoals yoghurt, op basis van lokaal geteelde Nederlandse soja. Daarbij gebruiken ze zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur, kennis en ruimte van het boerenerf.

Olijck Foods

Olijck Foods wil een brede groep consumenten bereiken die stappen wil zetten richting duurzamere voeding, maar niet direct volledig plantaardig wil eten. Daarom ontwikkelen ze hybride vleesproducten waarin dierlijke en plantaardige ingrediënten op een slimme manier worden gecombineerd. Uniek daarbij is het gebruik van zeewier. Dit duurzame ingrediënt helpt niet alleen de milieu-impact te verlagen, maar zorgt er ook voor dat de smaak, sappigheid en structuur van het product behouden blijven. Zo maken ze het makkelijker om duurzamere keuzes te maken, zonder in te leveren op de smaak en beleving die consumenten waarderen.

Transitiepad 3. Vernieuwende verbindingen tussen productie en consumptie

Akkervarken

De filosofie van Akkervarken is dat varkens een vrij leven moeten hebben, gewoon lekker buiten, met gezond en gevarieerd voedsel, voldoende leefruimte en vrij toegankelijke schuilmogelijkheden. Het bedrijf is natuurinclusief en werkt aan een regionale en transparante keten waarin natuurbeheer en een dierwaardige veehouderij samenkomen. Naast dat de varkens veel ruimte hebben en het hele jaar buiten leven, dragen ze door hun natuurlijk wroetgedrag bij aan het openhouden en verrijken van het landschap. De volledige keten, van geboorte tot verwerking, is bij Akkervarken in eigen beheer georganiseerd, waardoor herkomst en kwaliteit volledig inzichtelijk zijn.

ALLEBEI

Bij ALLEBEI mogen stierkalveren gewoon opgroeien op biologische boerderijen, in de wei, op hun eigen tempo, waarbij aandacht is voor hun natuurlijk gedrag. Dit geldt ook voor de hanen die normaal gesproken worden afgedankt omdat ze geen eieren leggen. Doordat ALLEBEI werkt met vaste ketenpartners en duidelijke afspraken over afzet, kwaliteit en prijs, ontstaat meer transparantie en een stabielere marktpositie voor deelnemende boeren. Tegelijkertijd sluit het concept aan bij extensievere houderijsystemen en de groeiende vraag van consumenten naar producten met een herkenbaar verhaal over herkomst, dierenwelzijn en duurzaamheid.

De Hoeve Innovatie

De Hoeve Innovatie is verantwoordelijk voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van innovaties binnen Keten Duurzaam Varkensvlees. Ze verbindt praktijk, onderzoek en ketenpartners om oplossingen te ontwikkelen die dierenwelzijn verbeteren én emissies verlagen. Een sterk voorbeeld is het Vrijloopkraamhok met dagontmesting. In dit vernieuwende concept kunnen moedervarkens vrij bewegen en natuurlijk gedrag vertonen, terwijl mest dagelijks wordt afgevoerd. Hiermee worden ammoniakemissies beperkt en het stalklimaat aantoonbaar verbeterd. Het project laat zien dat dierenwelzijn en milieuwinst hand in hand kunnen gaan.

Transitiepad 4. Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio

Boeren in het Bos

De kracht van Boeren in het Bos ligt in de overtuiging dat gezonde dieren, gezonde natuur en gezonde voeding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De dieren leven grotendeels buiten, grazen, scharrelen of wroeten in een natuurlijke omgeving en dragen actief bij aan het beheer en de ontwikkeling van het landschap. Daarmee laat het initiatief zien hoe veehouderij kan bijdragen aan biodiversiteit, bodemkwaliteit en natuurontwikkeling, terwijl dieren een stressarm leven leiden dat aansluit bij hun natuurlijke behoeften. Boeren in het Bos levert zoveel mogelijk rechtstreeks aan de klant.

De Goed Gevulde Boerderij

De Goed Gevulde Boerderij ontwikkelt een vernieuwend potstalsysteem voor een dierwaardige varkenshouderij, waarin het natuurlijke gedrag, de gezondheid en de integriteit van het dier centraal staan. De potstal is onderdeel van een circulair systeem, waarin stro en mest samen composteren tot een waardevolle bodemverbeteraar. Op deze manier worden nutriënten binnen het bedrijf opnieuw benut en wordt bijgedragen aan bodemvruchtbaarheid en koolstofopbouw. Regionale restaurants en cateraars werken met producten van de Goed Gevulde Boerderij. Daarnaast worden de producten via een tiental Achterhoekse (land)winkels verkocht.

Heuvel Angus

Bij Heuvel Angus geloven ze dat de toekomst van de veehouderij draait om kwaliteit, vakmanschap en respect voor dier en omgeving. Daarom houden ze Black Angus-runderen op een natuurlijke manier. De dieren leven zoveel mogelijk buiten, hebben alle ruimte om te grazen en groeien in hun eigen tempo op. Door rust, ruimte en goede verzorging staan dierenwelzijn en diergezondheid vanaf de eerste dag centraal. Door vlees rechtstreeks aan consumenten te verkopen, kiezen ze bewust voor een korte en transparante keten. Zo weten mensen precies waar hun voedsel vandaan komt en ontstaat er een directe verbinding tussen boer, consument en regio.