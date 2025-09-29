In een tijd waarin gemeenten en provincies te maken hebben met grote uitdagingen zoals betaalbaar wonen, beheersbare lasten en verantwoord ruimtegebruik, én de wereld steeds meer kampt met grondstoffenschaarste, is circulaire economie een strategische noodzaak. De Verschilmakers biedt met de lancering van haar vernieuwde kennisnetwerk een krachtige ondersteuning voor ambtenaren die circulaire economie willen implementeren in hun beleid. Het platform biedt de kennis, tools en praktijkvoorbeelden die nodig zijn om circulaire principes toe te passen in belangrijke ambtelijke thema’s zoals woningbouw, openbare ruimte, afval en infrastructuur.

Waarom circulaire economie nu cruciaal is voor gemeenten en provincies



Door circulaire economie toe te passen op thema’s als woningbouw, openbare ruimte, afval en infrastructuur, kunnen gemeenten aanzienlijke voordelen behalen. Slimmer gebruik van grondstoffen en circulair afvalbeheer verlagen de kosten van afvalverwerking. Dit resulteert in lagere kosten voor bewoners en ondernemers. In de woningbouw kan herbestemming en biobased, prefab bouwen het woningtekort helpen verlichten, terwijl hergebruik van infrastructuur, zoals bruggen, viaducten en straatmeubilair, niet alleen kosten bespaart maar ook zorgt voor efficiëntere benutting van publieke middelen. Dit draagt bij aan een gezondere leefomgeving en minder schadelijke stoffen. Het versterkt de regionale economie, verbetert de leefkwaliteit en maakt het mogelijk om schaarse ruimte efficiënter te benutten.

Ambtenaren als sleutel tot een sterke regionale economie



De Verschilmakers biedt ambtenaren de tools en kennis om circulaire economie succesvol te integreren in hun werk. Of het nu gaat om het implementeren van circulaire principes in bouwprojecten, het creëren van draagvlak binnen de organisatie, of het vinden van de juiste partners en bronnen voor beleid – het platform helpt ambtenaren om met vertrouwen en impact bij te dragen aan een sterke economie in hun regio.

Over De Verschilmakers



Vanaf 1 oktober gaat het vernieuwde platform live, met wekelijkse nieuwe thema’s en praktische kennis die ambtenaren helpen om circulair beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De Verschilmakers is hét platform voor ambtenaren die willen bijdragen aan de circulaire transitie. Het is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO, VNG en kop lopende gemeenten en provincies en een initiatief van Circularities.