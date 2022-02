Grown.bio uit Heerewaarden ontwikkelde een duurzaam alternatief voor piepschuim en verovert hiermee de eerste plaats in de 16e KVK Innovatie Top 100. Grown.bio laat piepschuim groeien uit de wortels van paddenstoelen, mycelium, op een ondergrond van landbouwafval. KVK publiceert jaarlijks deze ranglijst met 100 concrete innovaties in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. De winnaar mag zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van het land noemen. Vodde uit Tilburg ontvangt, uit handen van juryvoorzitter Ruud Koornstra, de KVK Impact Award. Deze jonge sokkenfabrikant geeft oud textiel -vodden- een nieuw leven, door er allerlei soorten kwaliteitssokken van te maken.

Mycelium

Mycelium kan groeien op nagenoeg elke ondergrond. Grown.bio mixt die met landbouwafval. Daarmee vult het bedrijf mallen en daarin groeien mycelium en de landbouwvezels aan elkaar. Na vijf dagen is het goed doorgegroeid en kan het drogen om vervolgens te worden nabehandeld. Het resultaat is een stevige vorm, die schokabsorberend, licht, waterwerend en brandveilig is. De jury, onder leiding van Ruud Koornstra, is zeer enthousiast over het product: ‘Biologische technologie is de krachtigste technologie waarover wij beschikken en in de juiste vorm kunnen wij deze gebruiken om hier op aarde in harmonie te leven. Als Grown.bio goed doorpakt, dan is de impact van deze innovatie extreem.’

Groenste verpakkingsmateriaal

Het product is composteerbaar in de natuur en dat maakt myceliumcomposieten tot het groenst mogelijke verpakkingsmateriaal. Het materiaal is eindeloos beschikbaar, bevat geen giftige stoffen en komt niet van ‘olie-afhankelijke’ bronnen. Nu gebruikt Grown.bio de vormen als verpakkingsmateriaal, maar het kan ook toegepast worden in gebouwen, interieurs en de bouwsector. Het materiaal kan drijven, dus het is zelfs geschikt om er een surfplank van te maken.

Succesvolle innovaties

De KVK Innovatie Top 100 geeft een goed beeld van de innovatieve kracht van het mkb op dit moment. Noord-Holland is met 22 bedrijven het best vertegenwoordigd, gevolgd door Zuid-Holland met 20 en Noord-Brabant met 17 bedrijven. Na de creatieve sector (23 innovaties) is een groot deel van de innovaties afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie (13) en de zorgsector (13). Alle innovaties zijn beoordeeld op impact voor de samenleving en branche, originaliteit, verkrijgbaarheid, gerealiseerde omzet en groeipotentie. Aan de KVK Innovatie Top 100 is geen geldprijs verbonden.