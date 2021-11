Gelderland organiseert tweede Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

Circulair ondernemen (grondstoffen en afval steeds opnieuw gebruiken) is de toekomst. Veel grondstoffen raken op. Daarom stimuleert Provincie Gelderland bedrijven in het hergebruiken ervan. Veel ondernemers in Gelderland maken al volop circulaire innovaties (vernieuwingen). Om al deze innovaties onder de aandacht te brengen, ze steeds in beeld te houden én eventueel met hun hulpvraag te koppelen aan een geschikte partner, organiseert CIRCLES de tweede Gelderse Circulaire Innovatie TOP 20.

Wat is circulaire innovatie?

Circulaire innovatie gaat niet alleen over producten, maar ook over diensten, projecten of concepten. Alle organisaties die werken aan circulaire innovatie kunnen zich aanmelden. Het maakt niet uit in welke sector ze werken: maakindustrie, bouw, zorg of een andere sector. Een jury beoordeelt de inzendingen op circulariteit, samenwerking in de keten, schaalbaarheid (kunnen meegroeien wanneer het nodig is) en het vernieuwende karakter.

Live te volgen show vanuit Foodvalley

Eind januari 2022 maakt de jury de Top 20 van alle inzendingen bekend. Vanaf dat moment kan iedereen meteen stemmen op zijn of haar favoriete innovatie voor de publieksprijs!

Op 10 februari 2022, in de week van de Circulaire Economie, worden via een liveshow de prijzen aan de winnaars uitgereikt. De jury bestaat uit Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal, Geanne van Arkel (MVO manager van het jaar 2018), Sebastiaan Berendse (WUR), Roeland van Delden (CEO Leadax) en Cris van Arkelen (Rabobank).

Aanmelden

Werkt u aan een circulaire innovatie en wilt u andere organisaties inspireren? Meld u dan aan voor de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20! Bekijk onderstaande film, aanmelden kan tot 23 december 2021 op www.geldersecirculaireinnovatietop20.nl

De Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 is een initiatief van CIRCLES, in samenwerking met VNO-NCW Midden, Kiemt, Living Lab Regio Foodvalley Circulair en Rabobank, en wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

Foto: Winnaars Circulaire Innovatie Top 20 2020: Biopanel uit Lochem en Omlab uit Arnhem