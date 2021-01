Gebruikte kabelgoten en wastafels voor circulair te bouwen sporthal

Bij de bouw van de nieuwe WRZV-hallen (Woensdag Recreatie Zaalvoetbalvereniging) staat de sport voorop en is er veel aandacht voor circulariteit en duurzaamheid. Bij de materiaalkeuze staan circulariteit en een zo klein mogelijke milieu-impact voorop. Breman Utiliteit Zwolle is de aannemer voor de elektrotechniek en de werktuigbouwkunde en plaatste hergebruikte kabelgoten en wastafels, die Technische Unie leverde. Het pand gaat daarnaast meer energie opwekken dan verbruiken. Het volledige dakoppervlak biedt ruimte aan zonnepanelen en het gebouw wordt verwarmd met warmtepompen.

Duurzame en circulaire meerwaarde

“Circulariteit zat helemaal verweven in de aanvraag van de gemeente,” vertelt Arjen Langendijk, projectleider E bij Breman. “Er werd niet alleen gekeken naar de beste prijs, maar ook naar de kwalitatieve toevoegingen die we als aannemer voor de elektrotechniek kon bijdragen aan het project op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daar hebben we verschillende voorstellen voor gedaan en daarmee hebben we de gemeente kunnen overtuigen van onze meerwaarde.”

Hergebruik van kabelgoten

Een van de circulaire voorstellen van Breman was het plaatsen van gebruikte kabelgoten. “We wisten op dat moment nog niet waar we die kabelgoten vandaan gingen halen,” aldus Arjen. “Verschillende partijen bieden af en toe iets aan, maar op het moment dat je materiaal nodig hebt, is het vaak minder makkelijk om eraan te komen dan de berichten doen geloven. Toen we van start konden met de uitvoering, zijn we gaan rondvragen en kwamen we bij Technische Unie terecht.” Mathijs Scholten, key-accountmanager bij Technische Unie: “De hergebruikte kabelgoten komen uit een oude drukkerij en zijn door Lek Mining per hal gedemonteerd, afgebonden en op pallets verzameld. Technische Unie haalde de pallets op en classificeerde de kabelgoten. Het is mooi dat die nu een tweede leven krijgen.”

Opnieuw inzetten van wastafels

“Wat circulariteit betreft, is dit een van de mooiste projecten waar ik tot nu toe aan heb meegewerkt,” aldus Robert Westera, projectleider W bij Breman. “In de praktijk blijft circulair bouwen vaak nog beperkt tot het gebruiken van modulair ontworpen en eenvoudig te demonteren producten. Hier hebben we écht producten hergebruikt.” In eerste instantie zou het alleen om de kabelgoten gaan, maar Mathijs wees Robert op een grote partij gebruikte wastafels die beschikbaar was. “Dat is een van de meerwaarden van Technische Unie,” stelt Robert. “Ze denken mee tijdens het proces en komen met voorstellen waar wij en onze opdrachtgever echt iets aan hebben.”

Grondstoffen delven

A. van Liempd, het circulaire sloopbedrijf dat de wastafels levert, stelde eerst een refurbished proefmodel beschikbaar. Robert: “Alleen iemand met een geoefend oog ziet dat het om gebruikte wastafels gaat. De architect en de opdrachtgever gingen direct akkoord met de plaatsing.” “Dankzij onze vaste samenwerking met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen kunnen we steeds vaker grotere partijen voor hergebruik leveren.” vult Barthel van Dinther, commercieel manager bij A. van Liempd, aan. “Zo komen deze wastafels uit de ontmanteling van drie flats in Waalwijk die wij in opdracht van woningbouwvereniging Casade hebben gedolven. Al meer dan dertig jaar bieden wij gebruikte bouwmaterialen aan voor hoogwaardig hergebruik. De samenwerking met Technische Unie zorgt ervoor dat we dit op een professionele manier kunnen opschalen.”

Circulaire ketenpartner

Nu circulariteit hoger op de agenda komt, zal de beschikbaarheid van gebruikte producten in de toekomst steeds verder verbeteren. Mathijs: “Het circulair ontmantelen van gebouwen draait niet om snelheid, maar om circulariteit en het terug in de keten brengen van bouw- en installatiemateriaal. Daar nemen we als circulaire ketenpartner onze verantwoordelijkheid in. Samen met partners zoals Breman, GBN, Lek Mining en A. van Liempd zorgen we ervoor dat gebruikt bouw- en installatiemateriaal terugkomt in de keten voor volwaardig hergebruik, de tweede pijler in het 3R-model. Zo zetten we samen stappen op weg naar 100% hergebruik en een volledig circulair gesloten keten.”