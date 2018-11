Geanne van Arkel van Interface verkozen tot ‘MVO-manager van het Jaar’ 2018

Op het 18de Nationaal Sustainability Congres in ’s-Hertogenbosch, waar ruim 500 geïnteresseerden in duurzaamheid aanwezig waren, is vanmiddag Geanne van Arkel (Head of Sustainable Development bij Interface) verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar 2018’. Maurits Groen (duurzame ondernemer pur sang) reikte de bokaal uit.

Deze ‘MVO-manager van het jaar’ verkiezing werd voor de zesde keer georganiseerd door MVO-adviesbureau Sustainalize met als partners Moonen Packaging en Sustainable Talent.

Zo’n 475 personen die werkzaam zijn als MVO-managers hebben in een eerste stemmingsronde tien MVO-managers geselecteerd. Een deskundige jury heeft daaruit drie personen genomineerd voor de felbegeerde titel. Naast Geanne waren dit Jaap Petraeus (Manager Corporate Sustainability bij FrieslandCampina) en Marlijn Simons-Somhorst (Manager Corporate Responsibility & Relations bij Lidl Nederland).

Abonnees op de nieuwsbrief van het Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) hebben hun voorkeursstem kunnen uitbrengen op een van de drie genomineerden. Deze stemming woog voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het Nationaal Sustainability Congres, het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, konden de deelnemers via stemmen op hun favoriete kandidaat. Deze stemming bepaalde de overige voor 40 procent.

De winnares ontving een cheque voor een geheel verzorgd weekend voor twee personen in duurzaam Landgoed Zonheuvel te Doorn.

Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface

Geanne is vanaf 2003 werkzaam bij Interface Europa en heeft zich daar snel ontwikkeld tot duurzaamheidsambassadeur. Sinds 2013 is zij Head of Sustainable Development bij Interface in Europa. Ze werkt aan – sectoroverschrijdende – samenwerkingsverbanden in de circulaire en biobased economie, waarbij haar focus ligt op het creëren van inclusieve circulaire bedrijfsmodellen. Daarbij past ze de principes van biomimicry – het leren van de natuur -, The Natural Step, The Blue Economy toe en integreert ze de doelen van de Sustainable Development Goals. Zij streeft naar het creëren van meerdere waarden. Vandaar dat zij zich richt op het delen van kennis, in zowel het bedrijfsleven als het onderwijs en co-innovatie, zowel interdisciplinair als cross-sectoraal. Zij is verantwoordelijk voor het Interface trainingsprogramma waarin collega’s worden opgeleid tot duurzaamheidsambassadeur. Met 2020 in zicht, inspireert Geanne nu al collega’s om zich door de nieuwe missie van Interface ‘Climate Take Back’ te laten uitdagen en bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Volgens de jury is Geanne heel authentiek. Ze gebruikt haar ervaringen bij Interface als koploper om op vele plaatsen duurzaamheid op de agenda te zetten. Ze werkt vanuit de inhoud, pakt nieuwe ontwikkelingen en methodieken op en verbindt deze tot nieuwe inzichten en projecten. Wie Geanne spreekt, kan rekenen op een positieve inbreng en op nieuwe ideeën. Mensen omschrijven haar als inspirator en verbinder.

Inspiratie voor branche en werkgever

Folkert van der Molen, marketingmanager bij Sustainalize en initiatiefnemer van de verkiezing: “Het doel van de verkiezing is om via de winnaar andere MVO-managers te inspireren. Dat is met alle vorige winnaars (Tanja Roeleveld van Landal Greenparks, Birgitta Kramer van Vitens, Carola Wijdoogen van NS, Anniek Mauser van Unilever en Annette van Waning van Vebego) volop het geval geweest”. De winnaars hebben ook zelf, evenals hun werkgevers, veel profijt van de erkenning. In een recent artikel zegt de vorige winnaar Tanja Roeleveld terugblikkend: “Wat ik ook mooi vond om te zien, is de mate van trots die de titel MVO-manager van het Jaar in mijn eigen bedrijf teweegbracht. Veel collega’s die met dit onderwerp bezig zijn, zien dat we erkend worden als duurzame organisatie.”

Geanne is voor velen de afgelopen jaren ook al een inspirator geweest, met haar verkiezing zal dit alleen nog maar versterkt worden is de verwachting.

Inmiddels is de beroepsgroep steeds volwassener aan het worden. Diverse (business) universiteiten en hogescholen bieden opleidingen aan, specifiek voor MVO-managers in spe of gericht op de professionele ontwikkeling van actieve MVO-managers. Ook is een jaarlijkse ‘The State of our Profession’ gelanceerd.