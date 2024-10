Gasunie heeft vandaag haar nieuwe Klimaat Actieplan gepresenteerd. Dit plan biedt een transparante samenvatting van de acties die Gasunie onderneemt om de opwarming van de aarde tegen te gaan en haar infrastructuur te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het Klimaat Actieplan bouwt voort op het eerste klimaatplan van juli 2023 en geeft een duidelijker beeld van de inspanningen en resultaten tot nu toe.

In het Klimaat Actieplan spreekt Gasunie de ambitie uit om in 2045 klimaatneutraal te zijn en netto geen bijdrage meer te leveren aan de opwarming van de aarde. Om daar te komen, onderneemt het bedrijf 28 verschillende acties om zijn emissies in scope 1, 2 en 3 terug te dringen. Ondanks de uitdagingen, zoals de veranderde gasstromen in Europa door de Russische oorlog in Oekraïne, die voor meer eigen uitstoot zorgen, is Gasunie vastberaden om haar reductiedoelen te bereiken. Het bedrijf ligt op koers om zijn methaanemissies in tien jaar tijd met 45 procent terug te brengen.

Gasunie speelt een cruciale rol in de energietransitie als beheerder van het hoofdtransportnet voor aardgas in Nederland en een deel van Duitsland. De komende jaren investeert Gasunie grootschalig in infrastructuur voor het transport en de opslag van waterstof, CO2, warmte en groen gas. De grote problemen met elektrificatie, zoals congestie, lange wachttijden en stijgende nettarieven, tonen de noodzaak van een samenhangend, geïntegreerd energiesysteem aan. Duurzame gassen kunnen zeer kostenefficiënt bijdragen aan het transporteren en opslaan van energie vanwege hun hoge energiedichtheid.

Janneke Hermes, CFO van Gasunie, benadrukt: “Met dit Klimaat Actieplan laten we zien dat we niet alleen plannen maken, maar ook de handen uit de mouwen steken en daadwerkelijk actie ondernemen. We gaan op grote schaal emissiereductie faciliteren in de samenleving en brengen daarnaast onze eigen emissiehuishouding op orde. We hebben geen tijd te verliezen en zetten alles op alles om onze ambitieuze doelen te bereiken. Samen met onze partners realiseren we een schone toekomst voor de huidige en komende generaties. Want met nieuwe energie is er ongelooflijk veel mogelijk.”

De uitkomsten van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2024 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gepubliceerd afgelopen donderdag, bevestigen de noodzaak van versnelde actie op het gebied van tegengaan van klimaatverandering. Hoewel de energietransitie niet zonder tegenslagen verloopt, blijven de vooruitzichten voor de langere termijn positief. Gasunie verwacht dat gebruikers van haar infrastructuur eerder klimaatneutraal kunnen worden dan 2050, de nationale doelstelling van Nederland.