De full-service mobiliteitsaanbieder CYCLE lanceert vandaag met de 20FIFTY een nieuw innovatief e-cargobike model. Dit model belooft een revolutionaire oplossing te bieden voor stedelijke leveringen. De e-cargobike heeft namelijk een 1000 watt-uur batterij, een laadvermogen tot 200 kg en een modulair Dual-Dropout systeem waarmee de afstand tussen de wielen kan worden ingekort of verlengd. De 20FIFTY is vanaf juli via een abonnement vanaf 129,00 per maand (inclusief onderhoudsservice en verzekering) op aanvraag verkrijgbaar.

Twee fietsen in één met het Dual-Dropout systeem

Met het unieke Dual-Dropout systeem combineert de nieuwe 20FIFTY twee fietsen in één. Afhankelijk van de transportvereisten kunnen bezorgdiensten schakelen tussen twee modificaties voor de afstand tussen de wielen: 130cm of 122 cm. Moet je grote ladingen vervoeren? Dan kan je de bagagedrager verlengen en extra ruimte creëren. Moet je vooral manoeuvreren in smalle en drukke straten? Dan is de actieradius belangrijker dan het laadvolume en kan je de afstand tussen de wielen korter maken voor meer behendigheid en wendbaarheid. Voor extra transportbehoeften kan de e-bike worden gecombineerd met een aanhanger.

Comfortabel én krachtig

De 20FIFTY heeft een modern en duurzaam ontwerp. Het robuust aluminium frame is speciaal ontworpen voor ergonomisch rijden en makkelijk op- en afstappen. De voorvork en dubbele standaard van staal zorgen voor stevigheid tijdens het staan en veiligheid tijdens het fietsen. Daarnaast bevat de fiets hydraulische schijfremmen, en de brede 26inch banden van Schwalbe zorgen naast een uitstekende lekbescherming ook voor een aangename rijervaring. Met hun lage rolweerstand glijden ze moeiteloos over tramsporen.

De 20FIFTY is ook een zeer krachtig e-cargobike met uitstekende techniek. De motor biedt een maximale ondersteuning van 250 W en een draaikracht van 60 Nm verzekert efficiënte en moeiteloze bewegingen tijdens het fietsen. Een hoogwaardige sensor detecteert de trapkracht en past de motorondersteuning aan naar behoefte. Met een laadvermogen tot 200 kg is de 20FIFTY ook goed uitgerust om zware ladingen te vervoeren. De 1000 watt-uur batterij zorgt dan weer voor zorgeloze ritten tot 150 km.

“Met de 20FIFTY wilden we een cargobike ontwerpen die net zo comfortabel rijdt als een compacte e-bike, en tegelijkertijd net zoveel kan vervoeren als een bestelbus. Hiervoor hebben we een modulair verstelbaar frame ontwikkeld dat kan worden ingekort of verlengd, afhankelijk van de transporteisen en het laadvolume. Of het nu gaat om een pizza of een pakket, met de 20FIFTY geven we koeriers een krachtig en comfortabel transportvoertuig waarmee allerlei soorten goederen efficiënter en duurzamer kunnen worden afgeleverd,” zegt Luis Orsini-Rosenberg, oprichter van CYCLE. “De 20FIFTY is het resultaat van jarenlange intensieve samenwerking tussen onze ontwikkelaars en koeriersdiensten over de hele wereld. Daarbij is het een bewijs van onze vastberadenheid om de toekomst van last-mile deliveries duurzamer te maken. We zijn ervan overtuigd dat CYCLE een revolutionaire oplossing biedt voor de uitdagingen in de bezorgsector.”

Geoptimaliseerde levering door geïntegreerde GPS/IoT-module

De e-cargobike bevat een geïntegreerde IoT-module voor een nauwkeurige GPS-locatie in realtime, en zorgt ook voor een verminderd risico op diefstal. Via de IoT-module kan ook een ander besturingssysteem worden doorgegeven aan de fietscomputer afhankelijk van de geografische of klimatologische omstandigheden, om bijvoorbeeld de prestaties van de batterij te verlengen. Hiermee zijn maximale efficiëntie en verbeterde inzetbaarheid verzekerd, terwijl bedrijven profiteren van geoptimaliseerde routetracking en realtime gegevens.

Vanaf juli 2023 zullen er 250 stuks van de 20FIFTY op aanvraag beschikbaar zijn in een abonnementsmodel vanaf 129,00 euro per maand. Een tweede levering van meer dan 2000 e-bikes wordt verwacht in december 2023.