Fuente International gaat 100% vegan

Fuente International is de afgelopen jaren zeer actief in het verduurzamen van alle productlijnen. Vanaf heden belooft het merk niet alleen dierproefvrij te zijn maar ook geen dierlijke producten meer te gebruiken in hun producten.

Verduurzaming

“We blijven continu zoeken naar nieuwe manieren om onze productlijnen te verbeteren en te verduurzamen. Onlangs zijn we gestart met een proef waarmee we plastic afval reduceren. Door middel van een uniek navulsysteem kunnen klanten in een aantal salons lege flessen laten vullen met shampoo of conditioner en deze zo hergebruiken. Dit concept werd geweldig ontvangen en motiveerde ons om verdere stappen te maken op het gebied van duurzaamheid. We besloten ons nog meer in te zetten voor een groenere toekomst en de belangrijkste stap was om onze producten vegan te maken.” Aldus CEO Paul Warmerdam.

Verbetering

Paul Warmerdam legt uit waarom het zo belangrijk is om over te stappen naar veganistische varianten van cosmetische producten: “Onze producten zijn ruim 26 jaar geleden ontstaan uit een natuurlijke bron van ingrediënten en we vertrouwen nog steeds op de ongelofelijke kracht van de natuur. Wel is het van belang om steeds kritisch te blijven kijken naar je producten en deze, waar nodig, te verbeteren.

In de loop der jaren hebben we geleerd dat veel dierlijke ingrediënten prima te vervangen zijn en we hebben er dan ook hard voor gewerkt om dit waar te maken. Sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat onze producten er beter van geworden zijn!”

Open en eerlijk

“Omdat we altijd eerlijk willen zijn naar onze klant zijn op onze website en op alle product labels alle ingrediënten te vinden die we gebruiken. De oplettende kijker zal ontdekken dat we nog 1 (van de ruim 43) product aanbieden dat helaas nog niet veganistisch is. We werken er hard aan een goed alternatief te vinden en ons streven is om ons merk in 2020 100% vegan te mogen noemen.”