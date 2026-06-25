Fristads is uitgeroepen tot Manufacturer of the Year tijdens de UK Green Business Awards 2026, een van de meest prestigieuze duurzaamheidsprijzen in het Verenigd Koninkrijk. De award erkent de inspanningen van Fristads om klanten te helpen de milieu-impact van hun werkkleding te verminderen, met onder andere duurzame ontwerpen, productniveau milieudata en circulaire services. De prijs werd uitgereikt tijdens de ceremonie van de UK Green Business Awards in Londen, waar Fristads tevens als hoofdsponsor aanwezig was. Fristads werd geselecteerd uit honderden inzendingen in een uitzonderlijk sterk en competitief deelnemersveld.

“In een categorie die opnieuw laat zien hoe snel de groene maakindustrie zich ontwikkelt,” aldus de jury, “wist Fristads Workwear de jury te overtuigen met een integrale strategie die ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen combineert met innovatieve duurzame materialen en een volledige lifecycle-benadering van milieudata. Hiermee helpt Fristads klanten hun uitstoot aanzienlijk te reduceren.”

“We zijn ongelooflijk trots om deze award te mogen ontvangen,” zegt Petra Öberg Gustafsson, Managing Director van Fristads. “Voor ons is duurzaamheid geen losstaand initiatief, maar een integraal onderdeel van hoe we producten ontwikkelen, samenwerken met leveranciers en onze klanten ondersteunen. Deze erkenning is een bevestiging van de inzet van onze medewerkers en partners, en van onze ambitie om de werkkledingindustrie te leiden naar een duurzamere toekomst.”

De eerste met multinorm werkkleding met een milieuproductverklaring

Fristads ontving de award mede dankzij het baanbrekende werk op het gebied van Environmental Product Declarations (EPD) voor kleding. Een EPD biedt onafhankelijk geverifieerde data over de milieu-impact van een kledingstuk gedurende de volledige levenscyclus. Hierdoor kunnen klanten producten beter vergelijken, weloverwogen inkoopbeslissingen nemen en rapporteren over hun Scope 3‑emissies.

Recent werd Fristads bovendien het eerste bedrijf ter wereld dat een werkkledingcollectie met EPD introduceerde in het complexe multinormsegment. Deze collectie, Multinorm Green, is speciaal ontwikkeld voor professionals in risicovolle werkomgevingen en combineert uitzonderlijke duurzaamheid met meer verantwoorde materialen.

Daarnaast heeft Fristads een uitgebreid circulair dienstenaanbod ontwikkeld, gericht op reparatie, hergebruik en recycling van werkkleding. Met Sustainability as a Service helpt Fristads klanten de levensduur van kleding te verlengen, afval te verminderen en werkkleding op een verantwoorde manier aan het einde van de levenscyclus te beheren.

Verandering stimuleren in de hele sector

De UK Green Business Awards bekronen organisaties die vooroplopen in de transitie naar een duurzamere economie, door middel van innovatie, klimaatactie en meetbare resultaten.

“Als fabrikant weten we dat onze grootste impact ligt in de producten die we maken en in het helpen van onze klanten om betere keuzes te maken,” zegt Petra Öberg Gustafsson. “Deze award is voor ons extra bijzonder, omdat het het belang van meetbare duurzaamheid onderstreept. Door transparante, geverifieerde data en praktische circulaire oplossingen te bieden, willen we niet alleen onze eigen impact verlagen, maar ook positieve verandering stimuleren in de hele sector.”

Als hoofdsponsor van de awards heeft Fristads bovendien bijgedragen aan de missie van het event om organisaties in de spotlight te zetten die echte vooruitgang boeken en de transitie naar een duurzamere toekomst versnellen.

Over de UK Green Business Awards

De UK Green Business Awards zijn dé toonaangevende erkenning van de vooruitstrevende groene economie in het Verenigd Koninkrijk. Ze zetten enkele van de meest inspirerende en innovatieve bedrijven, projecten en campagnes in de schijnwerpers en belonen organisaties die actief bijdragen aan een economie die duurzamer, gezonder en welvarender is voor iedereen.