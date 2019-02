FrieslandCampina start productie duurzamere PlanetProof-kaas

Na een succesvolle introductie van Campina-zuivel met het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk in december 2018, maakt FrieslandCampina nu de stap naar kaas. Milner is het eerste Nederlandse kaasmerk dat verkrijgbaar zal zijn onder het ‘PlanetProof’-keurmerk. Met dit keurmerk voldoet deze kaas aan de hoge, bovenwettelijke eisen die Stichting Milieukeur stelt op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat.



Bas Roelofs, Managing Director FrieslandCampina Consumer Dairy Netherlands: “FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid. We willen versnellen. Dat doen we nu ook. Volgend op de introductie van de duurzamere PlanetProof-melk van Campina gaan we nu in snel tempo PlanetProof-kaas maken. De productie van Milner PlanetProof-kaas start deze week.”

Hans Meeuwis, President FrieslandCampina Dairy Essentials: “Met deze stap spelen we in op de groeiende vraag naar duurzamere kaas. We zetten hiermee een grote stap in onze kaasketen en daar ben ik bijzonder trots op. Dat doen we niet zomaar: we moeten van productie tot verpakken voldoen aan de ‘PlanetProof’-voorwaarden. De eerste Milner PlanetProof-kaas is vanaf april verkrijgbaar bij de versbalies in de supermarkt. Duurzamere kaas voor huismerken van onze retailpartners van FrieslandCampina zal naar verwachting medio 2019 verkrijgbaar zijn.”

Meer over ‘On the way to PlanetProof’