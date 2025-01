Het GroenvermogenNL R&D-programma opent begin februari een call voor onderzoek naar de verduurzaming van de synthese van speciale en fijnchemicaliën. Voor dit R&D-thema is € 19,3 miljoen beschikbaar. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming van de Nederlandse chemische industrie. Op 13 februari is een informatiebijeenkomst over de call voor dit thema.

Speciale en fijnchemicaliën zijn een belangrijk deel van de chemische-, materiaal-, agro- en farmaceutische industrie. De huidige productieprocessen van speciale en fijnchemicaliën zijn gebaseerd op fossiele grondstoffen. Daarnaast verbruiken ze veel energie en leveren ze veel afval op. Het verduurzamen van deze processen is daarom op meerdere vlakken belangrijk. Door het gebruik van waterstof en groene elektronen kunnen syntheseroutes korter en schoner gemaakt worden.

Verduurzamen van de chemische industrie

De nieuwe call is voor GroenvermogenNL’s R&D-thema Waterstof en groene elektronen voor speciale en fijnchemie. De call is gericht op het creëren van nieuwe methoden en processen voor chemische synthese. Het doel is de chemische industrie duurzamer te maken en tegelijkertijd mogelijkheden te bieden voor marktuitbreiding met nieuwe en innovatieve producten.

De activiteiten zijn verdeeld in twee categorieën:

De productie van speciale en fijnchemicaliën uit waterstof, groene elektriciteit of licht, evenals uit complexe niet-fossiele grondstoffen zoals biomassa en diverse afvalstromen, waaronder plastic, landbouw- en huishoudelijk afval, en CO2 voor de synthese van fijne chemicaliën.

De ontwikkeling van nieuwe synthesemethoden voor de productie van speciale en fijnchemicaliën door middel van elektrochemie en/of fotochemie.

Speciale procedure: één consortium, één projectplan

NWO opent op 4 februari de call voor het thema Waterstof en groene elektronen voor speciale en fijnchemie. Vanaf dan kunnen bedrijven en kennisinstellingen zich inschrijven om deel te nemen. Er wordt één nationaal consortium van bedrijven en onderzoekers gevormd en het subsidiebudget is € 19,3 miljoen.