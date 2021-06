Forbo presenteert whitepaper over hoe design gezondheid & welzijn ten goede kan komen

Partner



Forbo Flooring presenteert deze maand een nieuwe whitepaper over hoe design onze gezondheid en ons welzijn ten goede kan komen. Een van de aansprekende onderwerpen die aan bod komt in de whitepaper is biofiel design. Deze manier van ontwerpen is gebaseerd op het idee dat mensen een aangeboren neiging hebben om zich te verbinden met de natuur en andere levensvormen. Uit onderzoek blijkt dat daar een hele goede reden voor is: mensen die meer tijd in de natuur doorbrengen, zijn namelijk aantoonbaar gezonder. Zo zijn volwassenen, die veel buiten vertoeven, mentaal weerbaarder en emotioneel stabieler. Bij kinderen nodigt de natuur uit tot spelen en lichamelijke activiteit met alle voordelen van dien.

Tegenwoordig brengen we echter heel veel tijd binnen door. Biofiel design speelt hierop in door de buitenwereld naar binnen te brengen, en planten en groen een belangrijke plek te geven in een gebouw, naast andere natuurelementen. Ook de gezondheidszorg doet inmiddels haar voordeel met dit nieuwe designconcept. Veel zorginstellingen merken dat patiënten beter en sneller genezen als de natuur doorklinkt in het interieur. Naast planten en groen kunnen bijvoorbeeld vloeren, armaturen, architecturale kenmerken en designaccessoires gebruikt worden om een ruimte op een biofiele manier in te richten. Wilt u meer weten, lees hier de whitepaper.