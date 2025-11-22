Wie zijn de zes mensen die – soms dwars tegen de stroom in – blijven bouwen aan een eerlijker, slimmer of duurzamer voedselsysteem? Vrijdag 21 november maakte de Food100-vakjury de winnaars bekend. Wie zijn de Foodhelden van 2025 en op welke wijze zetten zij zich in?

In de hoge Balzaal van BlueCity Rotterdam, met uitzicht op het iconische voormalige Tropicana-zwemparadijs, stroomt de zaal vrijdag vol met een kleine honderd voedselveranderaars, partners en juryleden. Tijdens de uitreiking lopen de Foodhelden één voor één over de rode loper voor hun moment of fame. Mary van Hoek-Hendriks, auteur van het boek Mastering Food Innovation | Impact by Design, is ook aanwezig bij het Food100 evenement. Over de aanwezige voedselveranderaars zegt ze: “Ongeduldige aanjagers zijn nodig. Juist dankzij dat aanjagen worden veranderingen mogelijk gemaakt.”

Podium voor impactmakers

Met de Food100 bieden initiatiefnemers AgriFood Capital, Food Hub, Food Inspiration en Slow Food Youth Network een podium aan impactmakers die zich inzetten voor een toekomstbestendig voedselsysteem. De Food100-lijst bestaat uit 50 inspirerende jonge talenten onder de 35 jaar en 50 ervaren impactmakers boven de 35 jaar. Veel aanpakkers richten zich dit jaar op het terugdringen van voedselverspilling, werken aan de eiwittransitie of doen onderzoek naar de ingrediënten van de toekomst.

Zes van deze voedselveranderaars worden op deze dag extra in het zonnetje gezet. Zij ontvangen de titel ‘Foodheld 2025’.

De 6 Foodhelden van 2025

(Onder de 35)

Zoe van Helvoirt, co-founder BeeGrateful

Zoë van Helvoirt is mede-oprichter van BeeGrateful, een missiegedreven onderneming die stedelijke biodiversiteit versterkt door leefruimte te creëren voor wilde bijen. Samen met haar team ontwikkelde ze innovatieve bijenhotels – zoals de Streetlight Bee&Bee die aan lantaarnpalen hangen. Ze zorgen voor nestgelegenheid, maar helpen ook bij het verzamelen van data voor onderzoek. BeeGrateful werkt samen met gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen om deze oplossingen op te schalen, en zet zich actief in als spreker en educator om bewustzijn te vergroten over het belang van wilde bijen voor gezonde ecosystemen.

Bas van Kranen, executive chef restaurant Flore** in Amsterdam

Wekelijks maakt Bas van Kranen, executive chef van het Amsterdamse hotel De L’Europe, een deel van zijn keukenteam vrij om onderzoek te doen naar een product. Bij Flore spelen groenten en fruit al sinds de opening een centrale rol. Ze vormen de basis van zowel het plantaardige als het omnivore menu. De keuken werkt volledig zonder zuivel – iets wat in de klassiek Franse gastronomie uitzonderlijk is – en combineert dat met plantaardige melk op basis van Nederlandse spliterwten, soja, walnoten en kastanjes. Toch serveert het restaurant ook zorgvuldig geselecteerde dierlijke producten: lijngevangen vis, antibioticavrij vlees en regeneratief geproduceerde ingrediënten. “Het gaat niet om uitsluiten, maar om begrijpen”, zegt de chef. “We hebben geen zwart-witkeuken, maar een levende, lerende keuken.”

Zuzanna Zielińska, founder HarvestCare

Zuzanna Zielińska is de oprichter van HarvestCare, waar regeneratieve landbouw en gezondheid met elkaar verbonden worden. Met haar achtergrond in Global Nutrition & Health ontwikkelde ze het concept Food Pharmacy, een ‘voedsel-als-medicijn’-model, waarbij chronisch zieke patiënten recepten en begeleiding van zorgprofessionals krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Ze laten mensen op een laagdrempelige en praktische manier in aanraking komen met gezonde voeding om onder meer de toename van ziektes als diabetes type 2 in onze maatschappij te verlagen én de transitie naar een regeneratief voedselsysteem te ondersteunen.

(Boven de 35)

Maartje Nelissen, co-founder Plant FWD

Maartje Nelissen is een duurzaamheidsexpert in de voedingssector. Ze is mede‑oprichter van The Food Line-up, de eerste Europese B Corp‑gecertificeerde cateraar, en oprichter van Plant FWD, een platform dat plantaardig eten en eiwittransitie promoot. Met haar werk brengt ze duurzame foodconcepten naar festivals, horeca en bedrijven en zet ze zich in om eetgewoonten te veranderen met maatschappelijke impact.

Ruud Barth, CEO & Founder SAIA

Ruud Barth is de oprichter en CEO van SAIA Agrobotics, een innovatief tech‑bedrijf dat robotica en kunstmatige intelligentie inzet voor de glastuinbouw. SAIA heeft een gepatenteerde teeltmethode ontwikkeld die planten kort en verticaal houdt. Ook komen de planten letterlijk naar de robot toe in plaats van andersom – met als doel arbeidskosten te halveren en de opbrengst te verhogen. Door deze combinatie van een mobiel plantsysteem, slimme A.I. en de snelle robotische oogstmachine wordt het beheren van grootschalige kassen eenvoudiger.

Sam Emons & Jorian Damen, eigenaren Gelukkige Groentes & De Voedseltuinders

Sam Emons en Jorian Damen zijn de eigenaren van Gelukkige Groentes, een initiatief met twee voedseltuinen (in Malden en Ooij) waar op natuur-inclusieve wijze groentes, kruiden en bloemen worden geteeld. Met Gelukkige Groentes willen ze samen met hun, meer dan vijfhonderd, leden een bijdrage leveren aan een duurzaam voedselsysteem. Naast dat leden wekelijks eigen groentes kunnen komen oogsten, steunen ze door deelname ook de verduurzaming van de voedselketen: lokaal geteeld, geen verpakkingsmateriaal, geen kunstmest of pesticiden en investering in biodiversiteit.

Jury Food100

De honderd impactmakers van de Food100 in 2025 worden geselecteerd door een onafhankelijke jury. Dit jaar bestaat die uit acht foodprofessionals, waaronder TommyTomato-oprichter Bas Turk, plant-forward chef Sheila Sheila Struyck en boer Ivar van Dorst van Ekoto. Zij kiezen uit alle aanmeldingen de kandidaten die uitblinken in daadkracht, innovatie en een brede visie op duurzaamheid. Een ander belangrijk criterium is het vermogen om anderen mee te nemen in de voedseltransitie door actief kennis en netwerk in te zetten.

Stap voor stap verder kijken

Foodheld Bas van Kranen van restaurant Flore zegt dat hij stap voor stap verder kijkt over hoe hij impact kan maken. “Het is belangrijk ons bewust te zijn van onze gezamenlijke kracht. Ik vier successen vooral voor de mensen om me heen, niet zozeer voor mezelf. ”

Foto’s: Oene Sierksma