FlixBus lanceert eerste internationale biogas-bus tussen Brussel en Amsterdam

FlixMobility zet de volgende stap richting een nóg groenere toekomst: Vanaf 1 juli rijden de eerste biogas-bussen tussen Amsterdam en Brussel en Stockholm en Oslo. De bus tussen Nederland en België gaat de bio-CNG technologie gebruiken (compressed natural gas) en is geproduceerd door Iveco, een Europese fabrikant van bussen. Het biogas wordt geproduceerd door OG (OrangeGas), een Nederlands bedrijf en de rit wordt uitgevoerd door het Belgische busbedrijf Coach Partners Brabant.

De nieuwe bus vertrekt elke dag om 11 uur ’s ochtends en om 7 uur ’s avonds vanaf Amsterdam en komt na 2 uur en 45 aan in Brussel. Vanuit Brussel vertrekt de bus om 7 uur ’s ochtends of om 3 uur ’s middags. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €9.99.

Yvan Lefranc-Morin, Directeur FlixBus Frankrijk en Benelux: “We zijn heel erg blij dat we deze biogas-bus samen met onze Belgische partner Coach Partners Brabant in de Benelux kunnen testen. Al in 2019 was het een Nederlandse partner, die als eerste Flix-partner wereldwijd zonnepanelen op het dak van een bus ging installeren en op die manier tot 7% brandstof kon besparen. Green-Tech zit in de kern van ons business en is één van onze belangrijkste drijvers voor duurzaamheid. We werken er voortdurend aan om reizen nog groener te maken en biogas is

één van de meest belangrijke technologieën om dit vandaag al te bereiken.”

Biogas als directe oplossing om uitstoot significant te verminderen

Hoewel reguliere FlixBussen al bij de meest klimaatvriendelijke manieren van reizen horen, kan met Bio-CNG de CO2-voetafdruk nog verder worden verlaagd. Beide technologieën zijn nu al langs een groot deel van Flix’ Europese routes beschikbaar. De beschikbaarheid binnen Europa zal snel verbeteren, vooral omdat de EU heeft besloten om tankpunten voor “natural gas” naast de TEN-T (belangrijkste Europese wegennetwerken) beschikbaar te maken. FlixBus verwacht om door deze projecten beter te begrijpen hoe deze technologieën worden opgenomen door bus partners en reizigers.

Om deze twee FlixBussen aan de groene vloot toe te voegen, zorgde FlixBus samen met de fabrikanten Iveco en Scania, ervoor, dat bestaande bus modellen worden omgebouwd. Nu bieden ze meer comfort op lange-afstands-routes.

atmosfair, de klimaat-NGO waarmee Flix samenwerkt voor klimaatstrategie en CO2-ofsetting, verifieert de herkomst van het gas en zorgt ervoor dat Flix het meest klimaatvriendelijke biogas gebruikt, dat er beschikbaar is. Eerste berekeningen geven aan, dat er ongeveer 65% minder CO2- uitstoot is vergeleken met een diesel-bus op deze route.

CNG-biogas gemaakt van Amsterdamse rioolwater

Afvalwater dat bijvoorbeeld geproduceerd wordt bij het afwassen en doortrekken van je eigen ontlasting, wordt via het riool afgevoerd naar rioolzuiveringsinstallaties. De bacteriemassa, wat ook wel rioolslib wordt genoemd, wordt vergist. Hierbij ontstaat methaan (brandbaar gas). Dat gas wordt omgezet naar Bio-CNG en dit wordt geïnjecteerd in het gasnet. Hierna is het beschikbaar bij tankstations die zijn aangesloten op het gasnet. Het Bio-CNG wordt gecomprimeerd en onder hoge druk in de tank van CNG-voertuigen gepompt. Het biogas dat op deze route wordt gebruikt, is afkomstig van een nieuwe groengasinstallatie in het westelijk havengebied van Amsterdam (RWZI-west) en wordt geproduceerd door het Nederlandse bedrijf OG (OrangeGas).

Open voor alle technologieën: Flix zet in op toekomst met alternatieve brandstoffen

Deze biogas-bussen zijn de meest recente toevoeging aan de duurzame Flix-vloot. In 2018 startte Flix de eerste elektrische lange-afstandsbussen in Duitsland, Frankrijk en de VS. Één jaar later

kondigde FlixBus een samenwerking met het Duitse technologiebedrijf Freudenberg aan, samen plannen zij om de allereerste waterstof-bus te bouwen. Een bus die tussen Londen en Dortmund

rijdt, is uitgerust met zonnepanelen waarmee de Nederlandse partner Kupers Touringcars rond 7% brandstof kon besparen. Alle FlixTrains gebruiken 100% groene energie.

André Schwämmlein oprichter en CEO FlixMobility: “Onze visie is om duurzame mobiliteit aan iedereen aan te bieden. Vandaag, en in de toekomst, zullen wij de eersten zijn om nieuwe, duurzame technologieën uit te proberen. Samen met onze bus-, industrie- en NGO-partners onderzoeken we voortdurend hoe we ons CO2-voetafdruk verder kunnen verlagen. Om dit proces te versnellen, zijn we aangewezen op politieke aandacht, investeringen en de juiste beleidsprikkels zodat er meer alternatieve brandstoffen en infrastructuur kunnen worden

ontwikkeld.