Flex IT, één van Europa’s grootste spelers in IT Lifecycle Management, heeft als eerste Nederlandse organisatie de prestigieuze R2V3-certificering behaald. Dit internationaal erkende keurmerk staat voor verantwoord hergebruik en recycling van IT-hardware, onderdelen en materialen. Deze mijlpaal onderstreept de inzet van Flex IT voor een circulaire economie en het minimaliseren van e-waste door veilige en duurzame IT Asset Disposition (ITAD)-diensten te leveren.

Wat is R2?



De R2-standaard, voluit Responsible Recycling, wordt wereldwijd beschouwd als dé maatstaf voor verantwoord omgaan met afgedankte elektronische apparaten. Het certificaat benadrukt het hergebruik van apparatuur, het reduceren van afvalstromen en de naleving van strikte milieunormen. R2-gecertificeerde organisaties verlengen de levensduur van IT-hardware en stimuleren hergebruik van onderdelen en materialen. Dit sluit volledig aan op Europese regelgeving voor transparant rapporteren (CSRD) en het verbeteren van de ESG-score.

ITAD-diensten van Flex IT: veiligheid en duurzaamheid



Flex IT’s R2-certificering is toegekend door Sustainable Electronics Recycling International (SERI) en geldt specifiek voor haar ITAD-processen. Deze diensten omvatten:

Hergebruik van IT-apparatuur, zoals laptops, desktops, en servers

Recyclen van onderdelen en oogsten van materialen voor nieuwe producttoepassingen

Dataveiligheid, met garantie dat gevoelige gegevens veilig worden verwijderd

Duurzame verwerking, waarmee de levensduur van apparaten wordt verlengd tot wel tien jaar (tegenover een huidig gemiddelde van drie tot vijf jaar)

“We zijn er erg trots op dat Flex IT als eerste Nederlandse bedrijf deze belangrijke certificering heeft verkregen. Alle schakels in onze keten – van fabricage tot recycling – zijn uitvoerig doorgelicht. We kunnen hierdoor volledige transparantie bieden over wat er gebeurt met IT-apparaten die het einde van de levenscyclus hebben bereikt. Dit doen we met het doel de levensduur van IT-devices zo veel mogelijk te verlengen”, zegt Andreas Mayer, CEO van Flex IT. “Onze R2-certificering maakt onze manier van verwerken en recyclen, evenals onze samenwerking met ketenpartners volledig transparant. Dat geeft organisaties de garantie dat hun oude hardware door met ons samen te werken deel uitmaakt van een circulaire economie.”

Een stap naar bredere impact



De R2-certificering kijkt verder dan alleen recycling en omvat de volledige waardeketen: van gebruik tot einde levensduur. De norm stelt hoge eisen aan milieu, veiligheid en databeheer en verplicht een grondige evaluatie van alle partners in de keten. Met deze stap positioneert Flex IT zich als koploper in circulaire IT en stimuleert zij andere bedrijven om te investeren in duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid binnen ITAD-processen. “We roepen andere spelers in de sector op zich ook te laten certificeren”, zegt Jan Willem Proper, Manager ITAD & Circular IT van Flex IT. “Het verantwoord beheren en verwerken van IT-apparaten is namelijk cruciaal voor een leefbare toekomst. Dat kan alleen als we in de gehele keten samenwerken.”