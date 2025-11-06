Vier bedrijventerreinen in Flevoland waren geselecteerd voor het landelijke programma Werklandschappen van de Toekomst. Noordersluis, Nagelerweg, Poort van Dronten/Business Zone Delta en Lelystad Airport Businesspark/Larserpoort behoren tot een van de eerste terreinen van Nederland die worden klaargestoomd tot inspirerende werklocaties voor de toekomst.

Nagelerweg als ambassadeur

Bedrijventerrein Nagelerweg is nu benoemd tot ambassadeursterrein: een voorbeeldlocatie waar innovatieve oplossingen worden getest en toegepast. Dit bedrijventerrein gaat nu meedoen aan het landelijke programma. Samen met deze vier bedrijventerreinen en het landelijke programma werken we aan toekomstbestendige bedrijventerreinen die niet alleen economisch sterk zijn, maar ook bijdragen aan een gezonde leefomgeving, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk werkklimaat.

Prachitige plek om te ondernemen

“Het is een mooie kroon op een goede samenwerking. Op de Nagelerweg in Emmeloord geloven we dat economische groei en duurzaamheid perfect samengaan. Een prachtige plek om te ondernemen”, zegt Twan Hakvoort, voorzitter van de ondernemersvereniging Bedrijven voor Noordoostpolder (BVN). De andere drie bedrijventerreinen nemen deel als partnerterrein. Samen laten zij zien hoe Flevoland werkt aan een economie waarin ondernemen en een gezonde leefomgeving hand in hand gaan.

“We zijn trots dat deze bedrijventerreinen in onze provincie als koploper aan de slag gaan met het toekomstbestendig maken van hun werkomgeving,” zegt gedeputeerde Toon van Dijk. “Dat is een slimme investering die zich op veel manieren uitbetaalt: we creëren aantrekkelijke en gezonde werkplekken, versterken de biodiversiteit én zorgen dat de terreinen beter voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen. Dat is winst voor ondernemers, werknemers en de hele regio.”

Over Werklandschappen van de Toekomst

Het landelijke programma heeft als doel dat vóór 2032 minstens duizend bedrijventerreinen in Nederland actief werken aan verduurzaming. Met deelname aan Werklandschappen van de Toekomst onderstreept de provincie haar ambitie om bij te dragen aan deze transitie.

In Flevoland zijn ongeveer honderd bedrijventerreinen. Daar zitten ruim 7.700 bedrijven die samen zorgen voor 37% van alle banen in de provincie. Veel bedrijventerreinen hebben last van verharding, wateroverlast en hitte. Met het landelijke programma Werklandschappen van de Toekomst werken we samen met ondernemers, gemeenten en andere partners aan gezonde, groene en toekomstbestendige werklocaties.