TESO (Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming) geeft haar duurzaamheidsdoelstellingen een flinke boost door over te stappen op duurzame biobrandstof. De eerste succesvolle levering aan de veerboot ms. ‘Dokter Wagemaker’ markeert voor zowel FincoEnergies en de Texelse veerdienst een nieuw hoofdstuk in de al jarenlange succesvolle samenwerking.

Behoud van het Waddengebied

TESO vaart dagelijks door het Waddengebied. De Waddenzee is een werelderfgoed, een prachtig natuurgebied, maar ook kwetsbaar. Met haar duurzame bedrijfsvoering draagt TESO bij aan het behoud van de natuurlijke rijkdom. Er zijn al mooie stappen gezet, maar de Texelse veerdienst zoekt altijd vooruitstrevend naar nieuwe manieren om haar bedrijfsvoering nog verder te vergroenen. Marc Bakker, Hoofd Technische Dienst: “Ieder jaar willen we weer een volgende stap vooruitzetten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat is in ons bedrijfsbeleid verankerd. Samen met FincoEnergies hebben we gekeken naar de mogelijkheden om de dieselbrandstof verder te verduurzamen. De toevoeging van duurzame biobrandstoffen, in dit geval HVO, is een mooie stap om CO2 te reduceren.”

Echte GoodFuels duurzame biobrandstof

De nieuwe generatie duurzame biobrandstof die FincoEnergies – onder het GoodFuels merk – aanbiedt, wordt geproduceerd uit grondstoffen die gecertificeerd zijn als 100% afval- en reststromen, zoals dierlijke en plantaardige restvetten of gebruikte frituurolie. Dankzij de drop-in eigenschappen van deze biobrandstof kan direct worden geladen zonder wijzigingen aan te brengen aan de brandstofinfrastructuur of de motor van in dit geval de veerboot. Marc Bakker: “De kosten van deze biobrandstof zijn hoger dan een diesel, maar TESO kijkt als organisatie die sinds 1907 verantwoordelijk is voor de walverbinding met een lange termijnvisie. Daarbij worden onze kernwaarden centraal gesteld. TESO heeft geen winstoogmerk, maar wil haar reizigers een veilige, betrouwbare en duurzame overtocht bieden. En daar draagt het besluit om over te stappen naar biobrandstof aan bij.”

Krachten bundelen voor vergroening

Jeroen van Essen, General Manager FincoEnergies Marine, is enthousiast over de samenwerking en de duurzame stap die TESO maakt: “het Waddengebied is een schitterend natuurgebied, maar ook kwetsbaar. Juist daarom is het belangrijk om over te stappen van traditionele brandstoffen naar een GoodFuels biobrandstof. Onze organisatie is erop ingericht om al onze klanten zo optimaal mogelijk te ondersteunen in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Wij kijken naar de huidige situatie, adviseren, faciliteren en optimaliseren. En als er daar iets moois uitkomst, zoals de duurzame stap die TESO heeft gemaakt, ben ik daar heel trots op. Ik ben heel blij met deze samenwerking en kijk uit naar de volgende duurzame stap.”

Start vandaag al met verduurzamen

GoodFuels duurzame biobrandstoffen zijn een snelle en effectieve oplossing voor de vergroening van de maritieme sector. Ze vereisen (bijna) geen technische wijzigingen aan de brandstofinfrastructuur of motor en kunnen – in pure vorm – een CO2-reductie tot wel 90% behalen. Dit betekent dat scheepseigenaren vandaag al kunnen beginnen met het verminderen van hun CO2-uitstoot zonder grote investeringen te hoeven doen. Wilt u graag de eerste of volgende groene stap maken? Neem dan contact met ons op.