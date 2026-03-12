De Nederlandse financiële sector laat in een brief aan bewindvoerders van het nieuwe kabinet weten dat zij de koers van de nieuwe coalitie op het gebied van klimaat en groene groei steunt. Tegelijk vragen de banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars de nieuwe bewindspersonen om een duidelijk en betrouwbaar langetermijnbeleid. Zo kan Nederland sneller en slimmer verduurzamen en vergroten we tegelijkertijd onze onafhankelijkheid van het buitenland.

De sector is positief over het plan van de coalitie om vast te houden aan het akkoord van Parijs en meer ruimte te geven aan ondernemers die willen verduurzamen. Dat geeft kansen voor nieuwe banen, innovatie en een sterke Nederlandse economie, terwijl er gewerkt wordt aan het verlagen van de CO2-uitstoot.

Sector staat klaar om mee te bouwen aan een duurzaam Nederland

Financiële instellingen willen graag duurzame projecten mogelijk maken, uiteraard onder de voorwaarde van een goed rendement voor deelnemers en klanten. De financiële sector heeft de afgelopen jaren al veel gedaan om hun CO₂‑uitstoot te verlagen en plannen te maken voor verdere verduurzaming. Maar om meer tempo te maken, zijn duidelijke randvoorwaarden en een stabiele koers van de overheid nodig, zodat bedrijven en burgers weten waar ze aan toe zijn.

De financiële sector vraagt het nieuwe kabinet om:

Duidelijke normen, bijvoorbeeld voor energie- en grondstoffengebruik

Dan weten bedrijven precies welke stappen ze moeten zetten, nu én in de toekomst.

Eén duidelijke CO₂‑prijs in Europa

Dat zorgt ervoor dat verduurzamen eerlijk en betaalbaar wordt en blijft.

Het afbouwen en ombuigen van subsidies voor fossiele brandstoffen

Dat maakt duurzame keuzes aantrekkelijk en vergroot de concurrentiekracht, het innovatievermogen en de onafhankelijkheid van het buitenland.

Een sterke Nationale Investeringsinstelling (NII), aanvullend aan de markt

Deze nieuwe organisatie kan helpen bij het financieren van belangrijke duurzame projecten die nu nog te risicovol zijn voor de markt.

Duurzaamheid is een kans, geen kostenpost

De organisaties benadrukken dat verduurzaming niet alleen noodzakelijk is, maar ook veel kansen biedt voor Nederland: een schoner land, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen.

De brief is ondertekend door Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.